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Gülsim Ali İlhan süper minisiyle art arda paylaştı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Süper minisiyle paylaşımda bulunan İlhan, kısa süre içinde gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:49
Gülsim Ali İlhan süper minisiyle art arda paylaştı!

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Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ünlü oyuncu, şimdi ise aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Gülsim Ali İlhan, süper minisi ile verdiği pozları art arda "Bir sağ bir sol" notuyla Instagram hesabında paylaştı.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Gülsim Ali İlhan'ı fazla iddialı bularak eleştirdi.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İşte Gülsim Ali İlhan'ın o pozları...

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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