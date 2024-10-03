Gülsim Ali İlhan süper minisiyle art arda paylaştı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Gülsim Ali İlhan (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ünlü oyuncu, şimdi ise aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.