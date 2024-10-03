Gülsim Ali İlhan süper minisiyle art arda paylaştı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Gülsim Ali İlhan, süper minisi ile verdiği pozları art arda "Bir sağ bir sol" notuyla Instagram hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Gülsim Ali İlhan'ı fazla iddialı bularak eleştirdi.
İşte Gülsim Ali İlhan'ın o pozları...