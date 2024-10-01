Nasibe teyze’nin mum gibi eriten sırrı: 62 yaşında 30 kilo verdi, bastonu attı!

Diyetisyen ve Fizyoterapistlerin Rehberliği 🤝 Nasibe Hanım'ın kilo verme sürecinde ona rehberlik eden Diyetisyen Selahattin Aydın ve Fizyoterapist Nuray Çolak, bu sürecin başarısında doğru beslenme alışkanlıklarının ve kişiye özel egzersizlerin önemini vurguladı. 💡 "Nasibe Hanım'a sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırdık ve bu sayede sağlığını koruyarak kilo vermesini sağladık." dedi Selahattin Aydın. Fizyoterapist Nuray Çolak ise "İlk geldiğinde merdiven çıkmakta zorlanıyordu, baston kullanıyordu. Ancak egzersizler sayesinde baston kullanımını bıraktı ve rahatça yürümeye başladı." diye ekledi.

Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Doğal Besinler 🍽️ Nasibe Hanım gibi kilo vermeyi hedefleyenler için doğal ve sağlıklı besinler, kilo verme sürecini hızlandırabilir. İşte kilo vermeyi destekleyen mucizevi besinler ve karışımlar! 👇 1. Yeşil Çay 🍵 Yeşil çay, güçlü antioksidanlar ve kateşinler içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay tüketmek, kilo verme sürecini destekler. 2. Elma Sirkesi 🍎 İçerdiği asetik asit sayesinde yağ depolanmasını engeller ve iştahı baskılar. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip yemeklerden önce içebilirsiniz. 3. Zencefil 🌿 Metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi iyileştirir. Zencefili çay olarak demleyebilir veya sabahları zencefilli su tüketebilirsiniz.

4. Chia Tohumu 🌱 Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar. Smoothie, yoğurt veya suyla tüketerek sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. 5. Yeşil Yapraklı Sebzeler 🥬 Kalorisi düşük ama besleyici bu sebzeler, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar. Salatalarda ve yemeklerde bolca tüketin. 6. Limon 🍋 C vitamini deposu olan limon, metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi destekler. Sabahları limonlu su içerek metabolizmanızı harekete geçirin! 7. Yoğurt 🥛 Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur. Meyve veya chia tohumu ile tüketebilirsiniz. 8. Bitter Çikolata 🍫 Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm sunar. Günde birkaç parça bitter çikolata ile hem antioksidan alır hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Kilo Vermeyi Destekleyen Karışımlar 🔥 Bu doğal karışımları düzenli olarak tüketerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. 💪👇 Zencefil, Limon ve Bal Karışımı 🍯 Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi destekler ve enerjinizi artırır. Chia Tohumlu Detoks Suyu 🌿 Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu, bir dilim limon ve birkaç nane yaprağı ekleyin. Tok tutar, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı destekler. Yeşil Smoothie 🥒 Ispanak, yarım muz, bir dilim salatalık, yarım limon suyu ve biraz su veya badem sütünü blenderda karıştırın. Düşük kalorili ama besleyici bir smoothie olarak kilo vermenize yardımcı olabilir.