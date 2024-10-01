Özge Özder 7 yaş küçük eşiyle mutlu evliliğin sırrını açıkladı! Umutsuz Ev Kadınları’nın Emeli’ydi!

Ünlü oyuncu Özge Özder , eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çiftin mutlu aile yaşantısı dikkat çekerken Özder, evliliğindeki mutluluğun sırrını paylaştı. Özder "Her şeyi birlikte yapıyoruz, tıpkı iki iyi arkadaş gibi. Bu, evliliğimizde en büyük etkenlerden biri. Bunun dışında bizi Luna birbirimize çok daha fazla bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Özge Özder ve ailesi

👩‍👧 "ANNE OLMAK VE SETTE ÇALIŞMAK ZORLAYICI"

Son dönemde "Kirli Sepeti" dizisiyle ekranlarda olan başarılı oyuncu, anne olmanın ve aynı zamanda yoğun bir dizi setinde yer almanın zorluklarına değindi. Özder "Luna'yı bakıcı yardımı almadan eşim ve annemle büyüttük. Şu an en zor dönem aslında. Bunun yanı sıra 'Leydi Di' sinema filmimiz de var. 4 Ekim'de vizyona girecek. Yazın bir sinema filmi de çekmeyi başardım. Zorlanıyorum, uykusuz geceler geçiriyorum ve Luna'yı çok az görebiliyorum" dedi.

Setten yorgun eve döndüğünde kızı Eva Luna'nın sabırsızlıkla onu beklediğini belirten Özder "Hevesli bir çocuk var karşınızda ve eve gelir gelmez, 'Anne, hadi oynayalım' diyor. Eşime de ilgi göstermem gerekiyor. Eve girip 'Kimse bana dokunmasın' demek gibi bir lüksüm yok" ifadelerini kullandı.