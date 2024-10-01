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Özge Özder 7 yaş küçük eşiyle mutlu evliliğin sırrını açıkladı! Umutsuz Ev Kadınları'nın Emeli'ydi!

Özge Özder özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sinan Güleryüz ile evliliğinde mutlu bir tablo çizen Özder, yaş farkını sorun etmeyen çiftlere tavsiyelerde bulundu. Özder, ilişkilerde karşılıklı anlayış ve desteğin önemini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:36 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:36
Özge Özder 7 yaş küçük eşiyle mutlu evliliğin sırrını açıkladı! Umutsuz Ev Kadınları’nın Emeli’ydi!

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Umutsuz Ev Kadınları dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özder, özel hayatıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı Emel karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, kendisinden 7 yaş küçük eşi Sinan Güleryüz ile mutlu evliliğinin sırrını paylaştı. Özder, evliliğinde samimiyet ve uyumun önemine vurgu yaparak çiftler için anlamlı ipuçları verdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

💖 Özge Özder'den Mutlu Evliliğinin Sırrı: "İki İyi Arkadaş Gibiyiz"

Ünlü oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çiftin mutlu aile yaşantısı dikkat çekerken Özder, evliliğindeki mutluluğun sırrını paylaştı. Özder "Her şeyi birlikte yapıyoruz, tıpkı iki iyi arkadaş gibi. Bu, evliliğimizde en büyük etkenlerden biri. Bunun dışında bizi Luna birbirimize çok daha fazla bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Özge Özder ve ailesiÖzge Özder ve ailesi

👩‍👧 "ANNE OLMAK VE SETTE ÇALIŞMAK ZORLAYICI"

Son dönemde "Kirli Sepeti" dizisiyle ekranlarda olan başarılı oyuncu, anne olmanın ve aynı zamanda yoğun bir dizi setinde yer almanın zorluklarına değindi. Özder "Luna'yı bakıcı yardımı almadan eşim ve annemle büyüttük. Şu an en zor dönem aslında. Bunun yanı sıra 'Leydi Di' sinema filmimiz de var. 4 Ekim'de vizyona girecek. Yazın bir sinema filmi de çekmeyi başardım. Zorlanıyorum, uykusuz geceler geçiriyorum ve Luna'yı çok az görebiliyorum" dedi.

Setten yorgun eve döndüğünde kızı Eva Luna'nın sabırsızlıkla onu beklediğini belirten Özder "Hevesli bir çocuk var karşınızda ve eve gelir gelmez, 'Anne, hadi oynayalım' diyor. Eşime de ilgi göstermem gerekiyor. Eve girip 'Kimse bana dokunmasın' demek gibi bir lüksüm yok" ifadelerini kullandı.

🤝 "Birbirimize Destek Oluyoruz"

Eşi Sinan Güleryüz ise sanat dünyasında yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Müzisyen olan Güleryüz, "Her güzel şeyin bir bedeli var. Kendi sektörümde uykusuz kaldığım ve geç biten konserler oluyor. Soğuk bir şeyler içmek bile sesimize zarar verebileceği için bazen rahatça istediğimizi yapamıyoruz. Ancak her şeyin karşılığında birbirimize destek oluyoruz" dedi.

🌟 "İç Sesini Bulacaktır"

Özder, kızı Eva Luna'nın gelecekte hangi mesleği seçeceği konusunda ise "Onun kendi sesini bulmasını ve dinlemesini çok önemsiyorum. Drama öğretmenliği yapmış biri olarak, çocukları kendi sesinizle bastırmamak gerektiğini düşünüyorum. İç sesini bulacak ve hayatta ne yaparak mutlu olacağına kendi karar verecek" diyerek, kızının hangi mesleği seçerse seçsin kendi kararlarına saygı göstereceğini vurguladı.

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