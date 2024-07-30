12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79'luk Yeşilçam'ın Sultan'ı 5 adımda yağlarını eritti! 'Her sabah akşam 20'şer dakika...'

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, bir dönem "Cushing Sendromu" ile mücadele etmiş ve bu hastalık sebebiyle kilo almıştı. Vücudun aşırı kortizol üretmesi sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, Şoray'ın kemik erimesi gibi sağlık sorunları yaşamasına da yol açmıştı. Ancak Yeşilçam Sultanı, azmi ve kararlılığıyla herkese örnek olacak bir dönüşüme imza attı.
Sol böbrek üstü bezinin alınması ve ardından geçirdiği beyin ameliyatıyla zorlu bir süreçten geçen Şoray, iki yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu süreçte aldığı kiloları vermeyi de kafasına koyan usta oyuncu, sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla 1 yılda tam 20 kilo verdi.
Peki, Türkan Şoray'ın "mum gibi eriten" diyetinin sırları nelerdi? İşte detaylar...