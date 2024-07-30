12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79'luk Yeşilçam'ın Sultan'ı 5 adımda yağlarını eritti! 'Her sabah akşam 20'şer dakika...'

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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, bir dönem "Cushing Sendromu" ile mücadele etmiş ve bu hastalık sebebiyle kilo almıştı. Vücudun aşırı kortizol üretmesi sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, Şoray'ın kemik erimesi gibi sağlık sorunları yaşamasına da yol açmıştı. Ancak Yeşilçam Sultanı, azmi ve kararlılığıyla herkese örnek olacak bir dönüşüme imza attı.