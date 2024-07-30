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12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79'luk Yeşilçam'ın Sultan'ı 5 adımda yağlarını eritti! 'Her sabah akşam 20'şer dakika...'

Türk sinemasının yıldızı Türkan Şoray, geçirdiği sağlık sorunları ve sonrasında verdiği kilolarla gündemde. Bir dönem kemik erimesi ve diğer rahatsızlıklarla mücadele eden usta sanatçı, azimli bir şekilde sağlığına kavuşmak için kolları sıvadı. Şoray, uyguladığı sıkı diyet ve egzersiz programıyla tam 20 kilo vererek herkesi şaşırttı. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın zayıflama formülü...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 10:57 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 10:57
12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79’luk Yeşilçam’ın Sultan’ı 5 adımda yağlarını eritti! ’Her sabah akşam 20’şer dakika...’ 1

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, bir dönem "Cushing Sendromu" ile mücadele etmiş ve bu hastalık sebebiyle kilo almıştı. Vücudun aşırı kortizol üretmesi sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, Şoray'ın kemik erimesi gibi sağlık sorunları yaşamasına da yol açmıştı. Ancak Yeşilçam Sultanı, azmi ve kararlılığıyla herkese örnek olacak bir dönüşüme imza attı.

12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79’luk Yeşilçam’ın Sultan’ı 5 adımda yağlarını eritti! ’Her sabah akşam 20’şer dakika...’ 2

Sol böbrek üstü bezinin alınması ve ardından geçirdiği beyin ameliyatıyla zorlu bir süreçten geçen Şoray, iki yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu süreçte aldığı kiloları vermeyi de kafasına koyan usta oyuncu, sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla 1 yılda tam 20 kilo verdi.

12 ayda 20 kilo verdiren Türkan Şoray diyeti; 79’luk Yeşilçam’ın Sultan’ı 5 adımda yağlarını eritti! ’Her sabah akşam 20’şer dakika...’ 3

Peki, Türkan Şoray'ın "mum gibi eriten" diyetinin sırları nelerdi? İşte detaylar...

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