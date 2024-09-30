Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 1. fragmanı: Fatih Doğa’ya destek olacak! Giray’ın gizli sırrı...

İddialara göre Abdullah Bey, zorlu zamanlarında yine Pembe'ye koşmakta ve bu durum onun hayatında önemli bir yere sahip. Pembe'nin yükselişi, hikayede kritik bir rol oynayarak Abdullah Bey'in bu süreçte kurtarıcısı olmaya devam edecek.

(Kaynak: Show TV) Diğer yandan, Görkem Ünal'ın planları dizimize damga vuracak gibi görünüyor. Görkem, ailesinin şirketini batırma noktasına getirecek ve bu durum Abdullah Bey'in de dikkatini çekecek. Bu kriz anı, Doğa'nın kısa süre içinde yaşadığı şok ların ardından psikolojik olarak dibe çökmesine neden olacak. Giray ile yaşadığı olumsuzluklar ise Doğa'yı derinden etkileyecek.

Doğa'ya bu zorlu süreçte destek olacak kişi ise Fatih. Fatih, Doğa'nın yaşadığı bu boşlukta onun yanında yer alarak duygusal bağlarını güçlendirmeyi hedefleyecek. Ancak, Fatih'in bu fırsatı değerlendirmek istemesi, Doğa'nın Giray ile olan ilişkisini sorgulamasına neden olacak. Böylece Doğa, Giray'ı terk etmeye karar verecek ve Fatih ile arasındaki tüm engeller yavaş yavaş kalkacak.

Alev'in evde yaşanan olaylar karşısında bakıcısına olan güveni sarsılmıştı. Son bölümde bakıcının asıl niyeti nihayet ortaya çıktı. Bakıcının, Alev'e karşı oynadığı oyun deşifre olurken, izleyenler büyük bir şok yaşadı.

(Kaynak: Show TV)

Bu sahne ile birlikte, Alev karakterinin olaylara nasıl tepki vereceği ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Doğa'nın Sürpriz Hamileliği!

Bölümün final sahnesi ise herkesi ekran başına kilitledi. Abdullah Bey'in Pembe Hanım'ın kapısına gelmesi ile sona eren bölümün ardından yayınlanan Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 1. fragmanında, Doğa'nın hamileliği gündeme bomba gibi düştü.