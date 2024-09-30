Seren’in anne-babası kadroya katıldı! Bahar’da 1 oyuncunun rolü değişti

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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında sergilediği komik performanslarıyla hafızalara kazınan Büşra Pekin, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yaptı. Yeni sezonda "Bahar" dizisinde başrol oynayan Pekin'in bu projede beklenen etkiyi yaratamaması ise izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

(Kaynak: Show TV) İzleyici yorumlarına göre, Pekin'in canlandırdığı karakterin antipatik bir yapıya sahip olması ve oyuncunun sergilediği performans diziye olan ilgiyi azalttı. Dizinin yeni sezonunu izleyen pek çok kişi sosyal medyada "Bahar" için olumsuz eleştirilerde bulundu.