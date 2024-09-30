Dikembe Mutombo hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Dikembe Mutombo öldü mü? İşte hayatı ve kariyeri...

Mutombo, kariyeri boyunca gösterdiği üstün performansla sekiz kez All-Star seçilmiş, dört kez de Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Sahadaki başarılarının yanı sıra, kariyerini sonlandırdıktan sonra da Afrika kıtasında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atarak hayatına dokunduğu insanlara ilham vermeye devam etti.

DIKEMBE MUTOMBO KİMDİR? Dikembe Mutombo 25 Haziran 1966 Kinşasa doğumlu Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcudur. NBA'de son olarak Houston Rockets forması giyen Mutombo pivot mevkiinde oynuyordu. Dikembe Mutombo kariyerinin son yıllarında NBA'de faal basketbol oynayan en yaşlı oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyordu. Otoriteler tarafından NBA tarihinin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Mutombo, 4 kez kazandığı NBA'de Yılın Savunmacısı Ödülü'yle de bu başarılarını taçlandırmıştır. Ayrıca Hakeem Olajuwon'un ardından NBA'de en çok blok yapan ikinci oyuncu konumundadır. Köken itibarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güney bölgelerinde yaşayan Baluba Halkı'na mensub olan Dikembe Mutombo içlerinde yerel kabile dillerinin de bulunduğu 9 kadar dil bilmektedir. Dikembe Mutombo 2009 NBA Playoffları birinci turunda Portland Trail Blazers'la karşılaştıkları mücadelede dizine aldığı bir darbeyle sakatlanmış ve bu olaydan kısa bir süre sonra da emekliliğini açıklamıştır. Kongo asıllı Amerikalı basketbolcu dördü evlatlık olmak üzere toplam 6 çocuk babasıdır. Ayrıca Afrika'da yaptığı insani yardım çalışmaları nedeniyle de başta New York Devlet Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun kendine atfettiği unvan ve özel ödüllere sahiptir. Ekim 2022'de beyin kanseri teşhisi konulan Mutombo, 30 Eylül 2024'de Atlanta'da öldü.

🏆 NBA Kariyerindeki Başarılar Mutombo, 18 sezon boyunca NBA'de forma giydi ve sekiz kez All-Star seçildi. Aynı zamanda dört kez yılın savunma oyuncusu ödülüne layık görüldü. 2,18 m (7ft 2in) boyundaki yıldız, NBA kariyerini blok sayısında ikinci sırada tamamlayarak adını tarihe yazdırdı. 2015 yılında Basketbol Onur Listesi'ne giren Mutombo, Atlanta Hawks ve Denver Nuggets tarafından forması emekli edilen sayılı oyunculardan biri oldu. 💪 Savunma ve Blokların Ustası Mutombo, sahada bloklama yeteneği ve rakiplerini caydıran savunması ile tanınıyordu. Sıklıkla blokların ardından yaptığı meşhur parmak sallama hareketi, ona birçok teknik faul kazandırsa da, bu hareket NBA hayranlarının hafızalarında unutulmaz bir yer edindi. "O parmak sallama yüzünden çok para kaybettim dostum" diye anlatmıştı Mutombo bir röportajında. "Ancak hiçbir hakem beni oyundan atmadı." 🌍 Afrika ve ABD'de Hayır İşleriyle Tanınan Bir İyilik Elçisi Sadece sahada değil, saha dışında da birçok insanın hayatına dokundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kurduğu Dikembe Mutombo Vakfı, sağlık hizmetlerine ve yaşam kalitesini artırmaya odaklandı. Afrika'da yaptığı yardımlar ve başlattığı projelerle adeta bir kahraman oldu. Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid, onun için "Birçok harika şey yaptı. Birçok insan için birçok harika şey yaptı, bu yüzden benim rol modelimdi" diyerek, Afrika'daki etkisini vurguladı.

🏅 Özel Olimpiyatlar ve Hayır Kurumları ile Çalışmaları Mutombo, hayırsever kimliği ile Özel Olimpiyatlar, CDC Vakfı ve UNICEF ABD Fonu Ulusal Kurulu gibi birçok hayır kurumunda görev yaptı. Yedi dili konuşabilen basketbolcu, bu yeteneğiyle birçok insana ulaşarak yardım elini uzattı. NBA Komiseri Silver, "NBA'in ilk Küresel Elçisi olarak görev yapmak için Dikembe'den daha nitelikli kimse yoktu. O, özünde bir hayırseverdi" dedi. 👨‍👩‍👦 Aile Hayatı ve Mirası Mutombo, eşi Rose ile birlikte üç çocuk sahibi oldu ve dört çocuğu da evlat edindi. Oğlu Ryan, şu anda Georgia Tech'te kolej basketbolu oynuyor. NBA ailesi, Mutombo'nun ailesinin yanında vefat ettiğini açıkladı. Son halini hastane odasından paylaştı! İşte pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyelinin son hali Son halini hastane odasından paylaştı! İşte pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin son hali