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Deha 4. bölüm 1. fragmanı: İskender ölecek mi? Kanlar içinde...

Deha 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Ancak dizinin son bölümlerinde yaşanan olaylar, birçok sorunun gündeme gelmesine yol açtı. Özellikle, İskender karakterinin geleceği hakkında izleyiciler “İskender öldü mü?” ve “Diziden ayrıldı mı?” sorularını sormaya başladı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:46 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 07:46
Deha 4. bölüm 1. fragmanı: İskender ölecek mi? Kanlar içinde...

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3. bölümde yaşanan olaylar, özellikle İskender karakterinin kaderine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Dizinin hayranları, "İskender öldü mü? Uğur Polat diziden ayrılıyor mu?" sorularına yanıt ararken, Deha 4. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı da büyük bir merak konusu haline geldi.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

İskender Öldü Mü? Uğur Polat Diziden Ayrılıyor Mu?

Deha dizisinin 3. bölümünde yaşanan şok edici gelişme, İskender karakterinin vurulması oldu. Ceylan, abisi Devran'ı koruma içgüdüsüyle İskender'in karşısına silahla çıktı ve tetiği çekti. Bu beklenmedik hamle, İskender'i kanlar içinde bırakarak dizinin seyrini tamamen değiştirdi.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Dizinin senaryosu gereği İskender'in başına gelen bu olay, yeni bölümlerde daha karmaşık ve gerilim dolu sahnelere kapı aralayacak. Uğur Polat'ın diziden ayrılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmasa da, İskender karakterinin yaşadığı bu darbe ile nasıl bir intikam planı kuracağı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Deha Dizisinde Gergin Anlar: Aile İçin Adalet Sağlama Çabaları

Son bölümde Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları beklenmedik bir şekilde karmaşık hale gelirken, İskender'in eve dönüşü tüm dengeleri alt üst ediyor. Devran, İskender'e karşı oynadığı oyunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, eski travmalarıyla yeniden hesaplaşmak zorunda kalıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Gülce ve Aysel Karşı Karşıya

Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha kaybetmemek için cesur bir adım atarak Aysel'in karşısına dikiliyor. Bu yüzleşme, geçmişte yaşananların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olurken, Gülce'nin içinde bulunduğu duygusal çatışma daha da derinleşiyor. Esme, Gülce'yi toparlamaya çalışırken, Devran'a da daha sert uyarılarda bulunuyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

İskender'in Kötü Niyeti

Devran, başladığı işi tamamlamak için İskender'e güvenmek zorunda kalıyor. Ancak İskender, bu güveni kendi intikam planları doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor. İzleyiciler, Devran ve İskender arasındaki bu güç mücadelesinin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Devran'ı durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemediği bir isim.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Neler Olacak?

Deha dizisinin 4. bölüm fragmanı, şu an için Show TV ve dizinin resmi YouTube kanalında henüz yayınlanmadı.

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