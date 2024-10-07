Deha 4. bölüm 1. fragmanı: İskender ölecek mi? Kanlar içinde...

(Kaynak: Show TV) Deha Dizisinde Gergin Anlar: Aile İçin Adalet Sağlama Çabaları Son bölümde Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları beklenmedik bir şekilde karmaşık hale gelirken, İskender'in eve dönüşü tüm dengeleri alt üst ediyor. Devran, İskender'e karşı oynadığı oyunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, eski travmalarıyla yeniden hesaplaşmak zorunda kalıyor.

(Kaynak: Show TV) Gülce ve Aysel Karşı Karşıya Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha kaybetmemek için cesur bir adım atarak Aysel'in karşısına dikiliyor. Bu yüzleşme, geçmişte yaşananların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olurken, Gülce'nin içinde bulunduğu duygusal çatışma daha da derinleşiyor. Esme, Gülce'yi toparlamaya çalışırken, Devran'a da daha sert uyarılarda bulunuyor.

(Kaynak: Show TV) İskender'in Kötü Niyeti Devran, başladığı işi tamamlamak için İskender'e güvenmek zorunda kalıyor. Ancak İskender, bu güveni kendi intikam planları doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor. İzleyiciler, Devran ve İskender arasındaki bu güç mücadelesinin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Devran'ı durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemediği bir isim.

(Kaynak: Show TV) Neler Olacak?



Deha dizisinin 4. bölüm fragmanı, şu an için Show TV ve dizinin resmi YouTube kanalında henüz yayınlanmadı.