Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu

DNA incelemesi yapılıp çocuğun Hacı Sabancı 'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Bugünlerde sosyete, işte o DNA sonucuyla çalkalanıyor! Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor.

Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı 'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu.

Şarkıcı Emrah (Takvim.com.tr fotoğraf servisi) Anlaşılan Hacı Sabancı da, daha önce akrabası olan Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, Serdar Bilgili (3 kez), merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses, Küçük Emrah ve Metin Akpınar gibi mahkeme kararıyla çocuğunu nüfusuna almak zorunda kalacak.

NE OLMUŞTU? 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D . ünlü iş adamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadığını iddia etti. Dava dosyasına giren bu iddialar Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken dahi Fatma D. ile beraber olduğu dedikodularına neden olmuştu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Instagram/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

SABANCI KAYI İLE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı 10 Ekim 2021'de dünya evine girdiği Nazlı Kayı Sabancı ile evlilik aşamasındayken de kendisiyle cinsel birliktelik yaşadı. Fatma D.'nin Sabancı ile son olarak birliktelik yaşadıklarını iddia ettiği 21 Mayıs 2020 tarihinden kısa süre önce ve sonra Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabından Nazlı Kayı ile fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

İŞTE O YAZIŞMALAR:

"MÜSAİTİM BEKLİYORUM NEREDESİN"

Sabancı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarını da İstanbul Aile Mahkemesi'ne sundu.

Birliktelik yaşadıkları 21 Mayıs 2020 saat 18.20 sularında gerçekleşen Whatsapp mesajlarının içeriği şu şekilde:

Hacı Sabancı: Nerdesin

F.D: Evdeyim canım

H.S: Gelir misin