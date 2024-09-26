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Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu

Hacı Sabancı'ya babalık davasında DNA sonucunun belli olduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. İddialara göre, DNA sonuçlandı ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 08:09 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 08:09
Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu

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Hacı Sabancı'ya babalık davasında DNA sonucunun belli olduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. İddialara göre, DNA sonuçlandı ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti.

Hacı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt, "Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu." dedi.

3 yaşındaki oğlu çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)3 yaşındaki oğlu çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

İşte Cankurt'un bugünkü yazısı:

Sosyetede son günlerde öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, yakında sosyetenin resmen yeni bir 'istenmeyen çocuğu' daha olacak! Hatırlarsanız, yaz başında, F.D. isimli bir kadın, 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış;

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

DNA incelemesi yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. Bugünlerde sosyete, işte o DNA sonucuyla çalkalanıyor! Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor.

Hacı Sabancı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu.

Şarkıcı Emrah (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Şarkıcı Emrah (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)


Anlaşılan Hacı Sabancı da, daha önce akrabası olan Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, Serdar Bilgili (3 kez), merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses, Küçük Emrah ve Metin Akpınar gibi mahkeme kararıyla çocuğunu nüfusuna almak zorunda kalacak.

Hacı Sabancı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

NE OLMUŞTU?
3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. ünlü iş adamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadığını iddia etti. Dava dosyasına giren bu iddialar Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken dahi Fatma D. ile beraber olduğu dedikodularına neden olmuştu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Instagram/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Instagram/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

SABANCI KAYI İLE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı 10 Ekim 2021'de dünya evine girdiği Nazlı Kayı Sabancı ile evlilik aşamasındayken de kendisiyle cinsel birliktelik yaşadı. Fatma D.'nin Sabancı ile son olarak birliktelik yaşadıklarını iddia ettiği 21 Mayıs 2020 tarihinden kısa süre önce ve sonra Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabından Nazlı Kayı ile fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

İŞTE O YAZIŞMALAR:

"MÜSAİTİM BEKLİYORUM NEREDESİN"

Sabancı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarını da İstanbul Aile Mahkemesi'ne sundu.

Birliktelik yaşadıkları 21 Mayıs 2020 saat 18.20 sularında gerçekleşen Whatsapp mesajlarının içeriği şu şekilde:

Hacı Sabancı: Nerdesin

F.D: Evdeyim canım

H.S: Gelir misin

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

F.D: Gelirim. Yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam 22.30'da gel

F.D: Tamam süper

H.S: Yola çıkınca yaz

F.D: Tamam

H.S: Müsaitim bekliyorum. Neredesin

Hacı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Hacı Sabancı (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

F.D: Taksi bekliyorum canım

H.S: Binince yaz

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın Kandilli?

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: Tamam. E-5'e çıkarım şimdi.

H.S: Ok. Ne içersin ne hazırlıyayım?

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamakHacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak
Hacı Sabancı'nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

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