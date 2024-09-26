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İnci Taneleri 2. sezon fragmanı: Yılmaz Erdoğan 2 yeni oyuncuyla el sıkıştı! Dilber'in yerine...

Geçtiğimiz sezon boyunca pavyon sahneleriyle konuşulan İnci Taneleri, 2024-2025 sezonuna geç başlayacak yapımlar arasında yer alıyor. Ekim ayında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi kadrosuna yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon oyuncuları kimler? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 14:53
İnci Taneleri 2. sezon fragmanı: Yılmaz Erdoğan 2 yeni oyuncuyla el sıkıştı! Dilber’in yerine...

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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu "İnci Taneleri", yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekim ayında başlaması beklenen dizi kadrosuna eklenen yeni isimlerle dikkat çekiyor.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

İnci Taneleri'nin tanıtım fragmanında Azem'in şu sözleri dikkat etti;

"O gün başlayan savaşın nelere mal olacağını tahmin etmek kolay değildi. İpini koparan inci taneleri dağılmaya devam ediyorlardı. Bir garip sesin şu dünyada dünyanın hali gibiydi halimiz.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Yıllar önce bir patlama olmuştu ve onun yarattığı savurma hala devam ediyordu. Sonrası mavilik, sonsuz ve maceracı bir mavililik."

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Yeni Sezon Başlangıç Tarihi: 3 veya 10 Ekim

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, "İnci Taneleri" dizisinin yeni sezonu 3 veya 10 Ekim'de başlayacak.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Aytek Sayan ve Bestemsu Özdemir Kadroya Dahil Oldu

Bu sezon diziye dahil olan yeni oyuncular arasında Aytek Sayan ve Bestemsu Özdemir de bulunuyor. Aytek Sayan, dizide "Veli" karakterine hayat verirken, Bestemsu Özdemir ise "Semiramis" karakteriyle ekibe katıldı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Özdemir'in canlandıracağı Semiramis karakteri, yeni sezona damgasını vuracak önemli rollerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bestemsu Özdemir (Kaynak: Instagram)Bestemsu Özdemir (Kaynak: Instagram)

Melis Kızılaslan "Tilbe" Karakteriyle Seyirci Karşısında

Diziye katılan bir diğer yeni isim ise Melis Kızılaslan. Kızılaslan, yeni sezonda "Tilbe" karakteriyle ekrana gelecek ve Semiramis'in yakın arkadaşı olarak hikayede yer alacak.

Melis Kızılaslan (Kaynak: Instagram)Melis Kızılaslan (Kaynak: Instagram)

Melis Kızılaslan'ın oyunculuğu kadar dikkat çeken bir diğer özelliği ise sanatsal projelerdeki aktif rolü.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Aynı zamanda Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi gösterisinin sanat koordinatörlüğünü ve solistliğini üstlenen Kızılaslan, sanat dünyasında çok yönlü bir isim olarak tanınıyor.

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