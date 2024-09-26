İnci Taneleri 2. sezon fragmanı: Yılmaz Erdoğan 2 yeni oyuncuyla el sıkıştı! Dilber’in yerine...

(Kaynak: Instagram) Yeni Sezon Başlangıç Tarihi: 3 veya 10 Ekim Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, "İnci Taneleri" dizisinin yeni sezonu 3 veya 10 Ekim'de başlayacak.

(Kaynak: Instagram) Aytek Sayan ve Bestemsu Özdemir Kadroya Dahil Oldu Bu sezon diziye dahil olan yeni oyuncular arasında Aytek Sayan ve Bestemsu Özdemir de bulunuyor. Aytek Sayan, dizide "Veli" karakterine hayat verirken, Bestemsu Özdemir ise "Semiramis" karakteriyle ekibe katıldı.

(Kaynak: Instagram) Özdemir'in canlandıracağı Semiramis karakteri, yeni sezona damgasını vuracak önemli rollerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bestemsu Özdemir (Kaynak: Instagram) Melis Kızılaslan "Tilbe" Karakteriyle Seyirci Karşısında Diziye katılan bir diğer yeni isim ise Melis Kızılaslan. Kızılaslan, yeni sezonda "Tilbe" karakteriyle ekrana gelecek ve Semiramis'in yakın arkadaşı olarak hikayede yer alacak.