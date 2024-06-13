Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Hacı Sabancı'ya, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü iş adamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sundu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor
SABANCI'YA BABALIK DAVASI
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten Uzay isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.
Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi.