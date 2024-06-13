SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Geçtiğimiz günlerde magazin basınında yer alan Hacı Sabancı'ya babalık davası haberi gündeme bomba gibi düştü. 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. ünlü iş adamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadığını iddia etti. Dava dosyasına giren bu iddialar Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken dahi Fatma D. ile beraber olduğu dedikodularına neden oldu. İşte Sabancı'nın gayrimeşru çocuk davasında merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:27 Güncelleme 13 Haziran 2024, 10:56
Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak 1

Hacı Sabancı'ya, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü iş adamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sundu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak 2


SABANCI'YA BABALIK DAVASI
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten Uzay isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak 3

Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi.

SON DAKİKA