Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Hacı Sabancı 'ya, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D ., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü iş adamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sundu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor

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SABANCI'YA BABALIK DAVASI

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten Uzay isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.