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61'lik ünlü oyuncu 3 çocuk sonrası kilo verme sırrını açıkladı! En hızlı yöntem

Demi Moore, 23 Eylül 2024 tarihinde CBS Sunday Morning programında verdiği röportajda, ikinci çocuğu Scout'un doğumundan sonra hamilelik kilolarını nasıl verdiğini anlattı. Moore, disiplinli bir egzersiz programı ve sağlıklı bir beslenme düzeniyle eski formuna kavuştuğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:56
61’lik ünlü oyuncu 3 çocuk sonrası kilo verme sırrını açıkladı! En hızlı yöntem

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Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, üç çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çekiyor. 61 yaşındaki yıldız, hamilelik sürecinde aldığı kiloları nasıl verdiğini ve bu süreçte yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Hamilelik Kiloları ve Özgüven Kaybı

Demi Moore, 1991 yılında ikinci çocuğu Scout LaRue Willis'i dünyaya getirdikten sonra hamilelik sürecinde aldığı kiloları bir süre veremediğini ve bu durumun özgüvenini olumsuz etkilediğini itiraf etti 😣. O dönem Bruce Willis ile evli olan Moore, kilolarıyla başa çıkma sürecinde kendisini oldukça zorlamış.

Demi MooreDemi Moore

Egzersizle Gelen Değişim 💪

Demi Moore, kilo verme sürecinde sporun hayatında büyük bir yer kapladığını belirtiyor. Kızı Scout'un doğumundan sonra yoğun bir egzersiz programına başladığını söyleyen Moore, "Indecent Proposal filminin çekimleri sırasında setlere her gün 30 mil bisiklet sürerek gidip geliyordum . Bu sayede hamilelik öncesi formuma kavuştum" dedi.

Demi Moore'un hamileliğinden fotoğraflarDemi Moore'un hamileliğinden fotoğraflar

Hayatındaki Dönüm Noktaları

Demi Moore'un özel hayatı da bir o kadar ilgi çekici. İlk evliliğini Freddy Moore ile yapan ünlü oyuncu 💍, boşandıktan iki yıl sonra Bruce Willis ile dünyaevine girdi.

Çiftin bu evlilikten üç kızı oldu: Rumer, Scout ve Tallulah .Bruce Willis'ten 2000 yılında ayrılan Moore, daha sonra Ashton Kutcher ile evlendi

Demi Moore'un İpucu: Azim ve Sabır ⏱️

Demi Moore, kilolarını verirken en önemli faktörün kararlılık ve sabır olduğunu vurguladı Sürekli hareket etmenin ve düzenli egzersizin, vücudunun eski haline dönmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Demi Moore açıklamalarını 23 Eylül 2024 tarihinde CBS Sunday Morning programında yapmıştır. Bu röportajda, ikinci çocuğu Scout'un doğumundan sonra yaşadığı kilo verme sürecini ve bu dönemde kendisine ne kadar baskı yaptığını anlatmıştır. Moore, 1991'de Indecent Proposal filmi çekimlerinde, her gün 60 mil bisikletle setlere gidip gelerek hamilelik kilolarını verdiğini ifade etmiştir. Bu süreçte toplumsal beklentilerin ve kendi üzerindeki baskının çok fazla olduğunu söylemiştir.

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