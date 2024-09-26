61’lik ünlü oyuncu 3 çocuk sonrası kilo verme sırrını açıkladı! En hızlı yöntem

Demi Moore'un hamileliğinden fotoğraflar

Hayatındaki Dönüm Noktaları ⏳

Demi Moore'un özel hayatı da bir o kadar ilgi çekici. İlk evliliğini Freddy Moore ile yapan ünlü oyuncu 💍, boşandıktan iki yıl sonra Bruce Willis ile dünyaevine girdi.