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55 yaşındayım insanlar 35 göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli cilt bakım sırrım

TikTok'ta genç görünümü ve fit vücuduyla dikkat çeken 55 yaşındaki Sue Giers, daha genç hissetmek ve görünmek için en önemli güzellik sırlarını paylaştı. Giers, paylaştığı videolarla izleyicilerini adeta büyülerken birçok kişi onun 30 yaş daha genç göründüğünü dile getiriyor. Kendisini 25 yaşında hissettiğini söyleyen üç çocuk annesi Sue'nun genç kalma sırları ise birçok kişiye ilham veriyor.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:32 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:32
55 yaşındayım insanlar 35 göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli cilt bakım sırrım

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55 yaşındaki TikTok fenomeni Sue Giers, genç görünümünün sırlarını takipçileriyle paylaştı. 23 Temmuz 2024'te yayımladığı videoda, siyah bir kıyafetle Madonna'nın La Isla Bonita şarkısı eşliğinde dans eden Giers, takipçilerine "Kimsenin size nasıl giyineceğinizi ya da nasıl davranacağınızı söylemesine izin vermeyin, bu sizin hayatınız" mesajını verdi. Üç çocuk annesi olan Giers'in videosu 1,5 milyon kez izlenirken, birçok takipçisi onun 55 yaşında değil, 25 yaşında göründüğünü belirtti.

Fotoğraflar: Instagram ( @suegiers )Fotoğraflar: Instagram ( @suegiers )

💃 55 YAŞINDA MODA İKONU

Moda tasarımcısı Sue Giers, kendini genç hissetmenin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını, aynı zamanda yaşam tarzıyla da ilgili olduğunu vurguluyor.

Sue Giers'in :Instagram hesabıSue Giers'in :Instagram hesabı

Siyah bir kıyafetle Madonna'nın hit şarkısı La Isla Bonita eşliğinde dans ettiği videosu 1,5 milyon izlenme aldı. Bu videoyla hayranlarının dikkatini bir kez daha çekmeyi başaran Giers, enerjisiyle de yaşının çok ötesinde olduğunu kanıtladı.

Birçok takipçisi ona Carrie Bradshaw karakterini canlandıran Sarah Jessica Parker'a benzediğini söyledi. Sue, bu tarz yorumlara "Kimsenin size nasıl giyineceğinizi ya da nasıl davranacağınızı söylemesine izin vermeyin, bu sizin hayatınız" diyerek yanıt verdi.

TEK YÖNTEMLE GENÇ KALMA SIRRI

Sadece güneşli günlerde güneş kremi kullanmanın yeterli olmadığını vurgulayan Giers UV ışınlarının bulutlu havalarda bile cilde zarar verebileceğini belirtiyor. Her gün geniş spektrumlu SPF 30 güneş kremi kullanılmasının önemini hatırlatan Jameson, bu basit adımın ciltteki yaşlanmayı önemli ölçüde yavaşlatabileceğini söylüyor.

Sue Giers, kendi yaşam tarzı ve moda tercihlerinin yanı sıra, bu bilimsel önerileri de hayatında uygulayarak genç kalmanın sırlarını çözmüş gibi görünüyor. Onun için önemli olan, yaşın sadece bir rakam olduğu ve hissettiğiniz yaşı yaşamak.

💄 Sue Giers'ın Genç Kalma İpuçları:

Modayı Kendine Göre Şekillendir: Kendine yakışanı giymek özgüveni artırır.

Cildine İyi Bak: Sırt üstü uyumak ve ipek yastık kılıfı kullanmak cilt kırışıklıklarını azaltır.

Güneş Kremi Şart: Her gün, hava nasıl olursa olsun, güneş kremi sürmek cildi korur.

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