55 yaşındayım insanlar 35 göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli cilt bakım sırrım

55 yaşındaki TikTok fenomeni Sue Giers, genç görünümünün sırlarını takipçileriyle paylaştı. 23 Temmuz 2024'te yayımladığı videoda, siyah bir kıyafetle Madonna'nın La Isla Bonita şarkısı eşliğinde dans eden Giers, takipçilerine "Kimsenin size nasıl giyineceğinizi ya da nasıl davranacağınızı söylemesine izin vermeyin, bu sizin hayatınız" mesajını verdi. Üç çocuk annesi olan Giers'in videosu 1,5 milyon kez izlenirken, birçok takipçisi onun 55 yaşında değil, 25 yaşında göründüğünü belirtti.