55 yaşındayım insanlar 35 göründüğümü söylüyor! İşte benim en önemli cilt bakım sırrım

Birçok takipçisi ona Carrie Bradshaw karakterini canlandıran Sarah Jessica Parker'a benzediğini söyledi. Sue, bu tarz yorumlara "Kimsenin size nasıl giyineceğinizi ya da nasıl davranacağınızı söylemesine izin vermeyin, bu sizin hayatınız" diyerek yanıt verdi.
TEK YÖNTEMLE GENÇ KALMA SIRRI
Sadece güneşli günlerde güneş kremi kullanmanın yeterli olmadığını vurgulayan Giers UV ışınlarının bulutlu havalarda bile cilde zarar verebileceğini belirtiyor. Her gün geniş spektrumlu SPF 30 güneş kremi kullanılmasının önemini hatırlatan Jameson, bu basit adımın ciltteki yaşlanmayı önemli ölçüde yavaşlatabileceğini söylüyor.
Sue Giers, kendi yaşam tarzı ve moda tercihlerinin yanı sıra, bu bilimsel önerileri de hayatında uygulayarak genç kalmanın sırlarını çözmüş gibi görünüyor. Onun için önemli olan, yaşın sadece bir rakam olduğu ve hissettiğiniz yaşı yaşamak.
💄 Sue Giers'ın Genç Kalma İpuçları:
Modayı Kendine Göre Şekillendir: Kendine yakışanı giymek özgüveni artırır.
Cildine İyi Bak: Sırt üstü uyumak ve ipek yastık kılıfı kullanmak cilt kırışıklıklarını azaltır.
Güneş Kremi Şart: Her gün, hava nasıl olursa olsun, güneş kremi sürmek cildi korur.