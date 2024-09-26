Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü! "Çok kötü" eleştirileri yağdı! Güçlü Mete ile...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini yenileyerek takipçilerine adeta ilham kaynağı oldu.

Boşanmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Düvenci, kısa süre içinde radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak bu defa ünlü oyuncunun giyim tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.