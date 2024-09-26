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Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü! "Çok kötü" eleştirileri yağdı! Güçlü Mete ile...

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ceyda Düvenci, fit görünümü ve enerjisiyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyordu. Ünlü oyuncunun yeni aşkı Güçlü Mete ile mutluluğunu her fırsatta dile getirmesi de güzelliğine güzellik katmıştı. Ancak Düvenci'nin son paylaştığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından beklenmedik bir şekilde eleştirildi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:33
Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü! Çok kötü eleştirileri yağdı! Güçlü Mete ile...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini yenileyerek takipçilerine adeta ilham kaynağı oldu.

Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü! Çok kötü eleştirileri yağdı! Güçlü Mete ile...

Boşanmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Düvenci, kısa süre içinde radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak bu defa ünlü oyuncunun giyim tarzı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci sosyal medyanın diline çok fena düştü! Çok kötü eleştirileri yağdı! Güçlü Mete ile...

2024 Yılı Ceyda Düvenci İçin Yeniden Başlangıçların Yılı Oldu

2024 yılı Ceyda Düvenci için birçok değişimin ve yeni başlangıcın yılı olarak anılmaya başlandı.

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