Hacı Sabancı babalık davası nedir? DNA testi iddiaları doğru mu? Hacı Sabancı evli mi, eşi kimdir?

Basına yansıyan bu haberin hemen ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'DNA testi sonucunda U.D.'nin Hacı Sabancı 'nın babası olduğu kesinleştiği' ileri sürüldü. İddiların ardından Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu ve davalı Sabancı sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir açıklama yayınladılar.

Kaynak: Instagram

"Mahkemenin bu yönde bir kararı yok!"

Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

Değerli kamuoyu,

Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.

Saygılarımızla,

Avukat Yunus Egemenoğlu

Kaynak: Instagram

Hacı Sabancı evli mi? Eşi Nazlı Kayı kimdir?

Ünlü iş adamı Hacı Sabancı sosyetik güzel Nazlı Kayı ile evli. Daha önce Hacı Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşayan Nazlı Kayı, aralık ayında Hacı Sabancı ile nişanlanarak herkesi şaşırttı. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı geçtiğimiz 2021 yılında dünya evine girmişti. 30 yaşındaki Nazlı Kayı, liseye kadar Bursa'da yaşadı. Nazlı Kayı'nın üvey babası ise Kaan Dimili'dir. Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu'nun sahibi olarak tanınıyor. Aslen Bursalı olan Nazlı Kayı, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Koç Lisesi'ni bitiren Nazlı Kayı, Londra'da University Of Westminster'da Hukuk eğitimini, tamamladı.