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Hacı Sabancı babalık davası nedir? DNA testi iddiaları doğru mu? Hacı Sabancı evli mi, eşi kimdir?

Geçtiğimiz günlerde ortaya şok bir iddia atıldı. F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyledi ve ortalık karıştı! F.D aynı zamanda bir süre önce ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu; "DNA testi sonucunda U.D.'nin Sabancı'nın babası olduğu kesinleşti" iddiasına dair sosyal medya üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Peki test sonuçlarına göre U.D.'nin babası yasal olarak Hacı Sabancı'mı? Cemiyet dünyasını karıştıran ve akıllarda soru işareti bırakan habere dair detaylar aşağıda...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:06
Hacı Sabancı babalık davası nedir? DNA testi iddiaları doğru mu? Hacı Sabancı evli mi, eşi kimdir?

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Magazin dünyasının çalkalandığı ve Hacı Sabancı'yı hedef gösteren babalık davası iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu U.D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Çocuğumun zarar görmemesini istiyorum!"

F.D., mahkemeden oğlu U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi adına yargılama sürecinin hassasiyetle yürütülmesini ve çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA yoluyla incelenmesini talep etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Avukatı açıkladı: İftira!
Basına yansıyan bu iddiaların ardından Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

Değerli kamuoyu,
Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.
Saygılarımızla,
Avukat Yunus Egemenoğlu

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yeni iddia! DNA sonucuna göre baba Hacı Sabancı!

Basına yansıyan bu haberin hemen ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'DNA testi sonucunda U.D.'nin Hacı Sabancı'nın babası olduğu kesinleştiği' ileri sürüldü. İddiların ardından Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu ve davalı Sabancı sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir açıklama yayınladılar.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Mahkemenin bu yönde bir kararı yok!"

Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:
Değerli kamuoyu,
Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.
Saygılarımızla,
Avukat Yunus Egemenoğlu

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hacı Sabancı evli mi? Eşi Nazlı Kayı kimdir?

Ünlü iş adamı Hacı Sabancı sosyetik güzel Nazlı Kayı ile evli. Daha önce Hacı Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşayan Nazlı Kayı, aralık ayında Hacı Sabancı ile nişanlanarak herkesi şaşırttı. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı geçtiğimiz 2021 yılında dünya evine girmişti. 30 yaşındaki Nazlı Kayı, liseye kadar Bursa'da yaşadı. Nazlı Kayı'nın üvey babası ise Kaan Dimili'dir. Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu'nun sahibi olarak tanınıyor. Aslen Bursalı olan Nazlı Kayı, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Koç Lisesi'ni bitiren Nazlı Kayı, Londra'da University Of Westminster'da Hukuk eğitimini, tamamladı.

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