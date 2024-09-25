Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile tanınmıştı! Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni projesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre oyuncu uzun süredir farklı projelerle görüşüyordu ancak en çok ilgisini çeken yapım olan Şakir Paşa Hanedanı dizisinde rol almayı tercih etti.

Bu yeni dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda güçlü senaryosu ve prodüksiyonuyla da dikkat çekiyor. Bahadır Karataş'ın yöneteceği ve Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Aktaş'a Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi usta isimler eşlik edecek.

Dizinin çekimleri için büyük bir titizlikle çalışılıyor, özellikle kostümler ve mekanlar seyirciye tarihi ve görkemli bir atmosfer sunacak şekilde özenle tasarlandı.

Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar, hem dram dolu hikayesi hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Aktaş'ın bu projedeki performansı, onun kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.