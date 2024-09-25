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Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile tanınmıştı! Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi ortaya çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor. Genç oyuncu, hayranlarını heyecanlandıran bu proje hakkında merak edilen detayları yakında paylaşacak.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 22:58
Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile tanınmıştı! Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni projesi ortaya çıktı

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, yepyeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, proje hakkında detaylar şimdiden merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Mollaoğlu' karakteri ile geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı ve bu rolüyle hafızalarda yer etti. Oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ederken, son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisinde 'İnci' karakterine hayat vermişti. Şimdi ise Aktaş, televizyon ekranlarına iddialı bir yapımla dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar adlı dizi ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Nilsu Berfin Aktaş, dizide Şakir Paşa'nın kızı 'Ayşe' karakterini canlandıracak. Aktaş'ın bu yeni rolü, genç kuşağın gözde yıldızlarından biri olarak konumunu pekiştirmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre oyuncu uzun süredir farklı projelerle görüşüyordu ancak en çok ilgisini çeken yapım olan Şakir Paşa Hanedanı dizisinde rol almayı tercih etti.

Bu yeni dizi, sadece oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda güçlü senaryosu ve prodüksiyonuyla da dikkat çekiyor. Bahadır Karataş'ın yöneteceği ve Hande Altaylı'nın kaleme aldığı dizide Aktaş'a Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi usta isimler eşlik edecek.

Dizinin çekimleri için büyük bir titizlikle çalışılıyor, özellikle kostümler ve mekanlar seyirciye tarihi ve görkemli bir atmosfer sunacak şekilde özenle tasarlandı.

Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar, hem dram dolu hikayesi hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday. Aktaş'ın bu projedeki performansı, onun kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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