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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u 5. kez baba oldu! "Ailemize hoş geldin tatlı kalp" diyerek paylaştı! 9 yıllık eşi Sarah Scott ile...

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika'daki hayatına dair anıları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Karel, 2016 yılında oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınmıştı. Burada Sarah Scott ile dünyaevine girdi. Son olarak Tolga Karel 5. kez baba olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Karel paylaşımında, "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 11:47 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 11:47
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5. kez baba oldu! Ailemize hoş geldin tatlı kalp diyerek paylaştı! 9 yıllık eşi Sarah Scott ile... 1

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak bilinen Tolga Karel kariyerinin zirvesinde her şeyi geride bırakarak Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5. kez baba oldu! Ailemize hoş geldin tatlı kalp diyerek paylaştı! 9 yıllık eşi Sarah Scott ile... 2

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u 5. kez baba oldu! Ailemize hoş geldin tatlı kalp diyerek paylaştı! 9 yıllık eşi Sarah Scott ile... 3

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

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