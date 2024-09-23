Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u 5. kez baba oldu! "Ailemize hoş geldin tatlı kalp" diyerek paylaştı! 9 yıllık eşi Sarah Scott ile...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak bilinen Tolga Karel kariyerinin zirvesinde her şeyi geride bırakarak Amerika'ya yerleşmişti.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.
Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.