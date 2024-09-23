Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan mutlu aile pozu! Selim Baran’lı evlilik yıldönümü kutlaması

Bir Zamanlar Çukurova , Güneşi Gördüm, Yer Gök Aşk, Sevda Kuşun Kanadında, Deli Gönül gibi yapımlarda önemli karakterlere can veren Murat Ünalmış , geçtiğimiz sene Eylül ayında Albena İlieva ( Nutiye Akar ) ile dünyaevine girmişti.

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Ekranlarda en son Gül Cemal dizisiyle gördüğümüz Murat Ünalmış ve Nutiye Akar çiftinin bir de Selim Baran isminde erkek çocuğu olmuştu.