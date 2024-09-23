Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Murat Ünalmış’tan mutlu aile pozu! Selim Baran’lı evlilik yıldönümü kutlaması

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Murat Ünalmış eşi Nutiye Akar ile evliliğini Selim Baran'la taçlandırmıştı. Murat Ünalmış-Nutiye Akar çiftinin dün evlilik yıldönümüydü. Ünalmış bu mutlu gününü Instagram hesabından paylaştığı mutlu aile pozuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.
Bir Zamanlar Çukurova, Güneşi Gördüm, Yer Gök Aşk, Sevda Kuşun Kanadında, Deli Gönül gibi yapımlarda önemli karakterlere can veren Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene Eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile dünyaevine girmişti.
Ekranlarda en son Gül Cemal dizisiyle gördüğümüz Murat Ünalmış ve Nutiye Akar çiftinin bir de Selim Baran isminde erkek çocuğu olmuştu.
BAYRAM ŞEKERİMİZ
Ünalmış, oğlunun doğum müjdesini "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık, çok şükür" şeklinde paylaşmıştı.