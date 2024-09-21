Leyla Alaton'dan ölüm tehdidi iddialarıyla ilgili flaş açıklama: "Hakkında yakalama kararı var"

Ebru Ünlü'ye atıldığı iddia edilen tehdit mailleri



Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Alaton, ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ebru Ünlü'nün eski çalışanı olduğunu belirtti. Alaton açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi olduğum Alvimedica şirketine zarar vermeye çalıştığı için bu yıl başında, yüksek tazminat ile işten atılan Ebru Ünlü; asılsız ve haksız ithamlarla hem kamuoyunu hem de adli makamları meşgul etti. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım...

Oğlum Efe Eros Günyeli'nin, bu kişiyle herhangi bir ilişkisi veya iletişimi yok. İddia edilen yazışmalar, tehdit konusu, tüm belgeler gerçek dışı ve asılsız. Ebru Ünlü'nün bu karalama kampanyası niteliğindeki iddialarının sebebi, halen devam etmekte olan bir dava sürecini negatif yönde etkilemeye yönelik.

Eros Günyeli'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Ebru Ünlü, şahsıma ait şirketlere yönelik organize şekilde suç teşkil eden eylemler icra etmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunun yürüttüğü, gizlilik kararı olan, soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı ile yer alıyor. Dosyada tutuklu şüpheliler bulunmakla birlikte, tehdit iftirasında bulunan Ünlü hakkında da Türkiye sınırlarına girer girmez yakalanmasına ilişkin mahkeme kararı bulunuyor.