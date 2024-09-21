PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Metin Arolat öldü mü? Metin Arolat kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Daha ilk şarkısını tamamlayamadan yere yığılan Arolat’a sahne arkasındaki sağlık ekipleri anında müdahale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 09:00 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 09:00
Metin Arolat öldü mü? Metin Arolat kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalp masajı yapılan sanatçı, hızla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat'ın vefat haberi, yakın arkadaşı şarkıcı Reyhan Karaca tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

ANİDEN YERE YIĞILDI

52 yaşındaki sanatçı, sahnede şarkısını söylerken bir anda bayıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arolat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sevenleri ve sanat dünyası, Arolat'ın ani vefatının ardından derin bir üzüntüye boğuldu.

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak bir reklam ajansında çalışmaya başladı. Kariyerine farklı bir yön vermek isteyen Arolat, Amerika'ya giderek reklamcılık eğitimi aldı ve müzik dünyasına adım attı. Şarkıcılığının yanı sıra yönetmenlik de yapan sanatçı, birçok klibe imza attı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail’in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
Türkiye’den siber güvenlik alanında güçlü hamleler! Ekipler teyakkuzda! Siber vatana siber kalkan
Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisindeki parolası belli oldu: Baskı ve hız
Ünlü yazar Orhan Pamuk’tan komşularına baskı: Binayı müze yapmak istiyor
’Vay’phone vay! 120 bin TL’lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Hizbullah duyurdu: Üst düzey ismi İbrahim Akil öldürüldü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi: Başrolde Osimhen var
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 6 üniversiteye yeni rektör atandı | İşte o isimler...
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamakar: Akkuyu’da ilk hedef 2025 | Alman tutuştu: Engellemeye çalışıyorlar
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
SON DAKİKA