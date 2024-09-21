Kalp masajı yapılan sanatçı, hızla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat'ın vefat haberi, yakın arkadaşı şarkıcı Reyhan Karaca tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Kalp masajı yapılan sanatçı, hızla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat'ın vefat haberi, yakın arkadaşı şarkıcı Reyhan Karaca tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
ANİDEN YERE YIĞILDI
52 yaşındaki sanatçı, sahnede şarkısını söylerken bir anda bayıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arolat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sevenleri ve sanat dünyası, Arolat'ın ani vefatının ardından derin bir üzüntüye boğuldu.
METİN AROLAT KİMDİR?
Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak bir reklam ajansında çalışmaya başladı. Kariyerine farklı bir yön vermek isteyen Arolat, Amerika'ya giderek reklamcılık eğitimi aldı ve müzik dünyasına adım attı. Şarkıcılığının yanı sıra yönetmenlik de yapan sanatçı, birçok klibe imza attı.