Kalp masajı yapılan sanatçı, hızla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat'ın vefat haberi, yakın arkadaşı şarkıcı Reyhan Karaca tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.