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Burak Dakak Karadut’un dizisiyle dönüyor: Kalabalıklar içinde sessiz bir Bora!

atv’nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi ‘Karadut’ ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal’in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Geri sayımın heyecanla sürdüğü dizinin merak edilen karakterlerinden biri de yetenekli oyuncu Burak Dakak’ın hayat verdiği ‘Bora’.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 13:19 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 13:19
Burak Dakak Karadut’un dizisiyle dönüyor: Kalabalıklar içinde sessiz bir Bora!

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Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan Karadut'un en önemli karakterlerden biri de Bora. Bora yaşıtlarına göre çok daha olgun, aklı başında ve oturaklı bir kişiliğe sahiptir.

Genelde kalabalıklarda sessiz kalmayı tercih eder. Zuhal'in kardeşi Aslı (Selin Türkmen) ile beraber çalıştığı mimarlık ofisinde şirketin en parlak ve yetenekli çalışanlarından biridir. Bora'nın sessiz kişiliğine zıt bir yapıda olan annesi, onun bu hayatta en çok sevdiği ve bağlı olduğu insandır.

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

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