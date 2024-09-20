Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli'den ölüm tehdidi! Katil mi tuttu? "Hayatınızı sonlandırmak için talimat verilmiştir"

Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un oğlu Efe Eros Günyeli, alacak verecek meselesi yüzünden bir kadına "Alaton Ailesi hayatınızı sonlandırmak için gerekli yerlere talimat vermiştir" diye mesaj attı. Birçok mail alan kadın, Günyeli'nin İngilizce attığı bir mail sonrası şikayetçi oldu. Bakırköy Aile Mahkemesi, E.Ü.'nün şiddete uğraması ve uğrama tehlikesini göz önüne alarak tedbir talebini kabul etti.