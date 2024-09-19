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Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın 3 kez ertelenen düğününden ilk görüntüler! "Evlenme teklifini ben ettim..."

Başarılı oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, yıllardır erteledikleri düğünleriyle sonunda hayranlarının karşısına çıkıyor. Sosyal medyaya düşen ilk karelerle birlikte, çiftin uzun süredir beklenen büyük günü nihayet gerçekleşti. Aral ve Keskin, bugün nikah masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:52 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 19:52
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın 3 kez ertelenen düğününden ilk görüntüler! Evlenme teklifini ben ettim...

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Başarılı oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, 7 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırıyor. Uzun süredir hayranlarının merakla beklediği düğün gününe dair ilk kareler sosyal medyaya düştü.

Fotoğraf: InstagramFotoğraf: Instagram

EVLENME TEKLİFİNİ BEN ETTİM!

Nikah hazırlıklarıyla gündeme gelen ünlü çift, nihayet bugün dünyaevine giriyor. Meriç Aral, bu özel anın detaylarını paylaşırken, "Ben evlilik teklif ettim" derken, Serkan Keskin ise teklifi duyduğunda şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, "Teklif gelince şok oldum, hemen kabul ettim" açıklamasında bulundu.

Gelin alma töreninden görüntülerGelin alma töreninden görüntüler

DÜĞÜN 3 KEZ ERTELENDİ

Ünlü oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, uzun süredir erteledikleri düğünleri ile gündeme geliyorlardı.

Düğünden ilk karelerDüğünden ilk kareler

Ancak sonunda beklenen gün geldi ve çift, bugün dünyaevine girdi. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, düğün heyecanını gözler önüne seriyor.

Meriç Aral gelinliği ileMeriç Aral gelinliği ile

Meriç AralMedcezir dizisindeki başarılı performansıyla hatırlıyoruz. Aynı zamanda Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde de izlediğimiz Aral, hem kariyeri hem de özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren bir isim. Yaklaşık beş yıldır sevgilisi olan Serkan Keskin ile mutlu bir ilişki sürdüren Aral, nihayet evlilik yolunda ilk adımı attı.

Düğünden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti Düğünden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti

Serkan Keskin ise, Leyla ile Mecnun dizisindeki 'İsmail Abi' karakteri ile gönüllerde taht kurmuş bir oyuncu. Çiftin düğünü, birçok defa ertelenmişti ancak geçtiğimiz haftalarda nikah tarihlerini netleştirdiklerini duyurmuşlardı.

Bugün ise o beklenen gün nihayet geldi! Serkan Keskin ve Meriç Aral, düğün öncesinde çekilen ilk kareleri sosyal medyada paylaştı ve hayranlarıyla bu mutlu anı paylaştılar. Çiftin nikah öncesi eğlendiği keyifli anlar da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Fotoğraflar gelmeye devam edecek...

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