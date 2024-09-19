Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın 3 kez ertelenen düğününden ilk görüntüler! "Evlenme teklifini ben ettim..."

Düğünden ilk kareler Ancak sonunda beklenen gün geldi ve çift, bugün dünyaevine girdi. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, düğün heyecanını gözler önüne seriyor.

Meriç Aral gelinliği ile Meriç Aral'ı Medcezir dizisindeki başarılı performansıyla hatırlıyoruz. Aynı zamanda Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde de izlediğimiz Aral, hem kariyeri hem de özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren bir isim. Yaklaşık beş yıldır sevgilisi olan Serkan Keskin ile mutlu bir ilişki sürdüren Aral, nihayet evlilik yolunda ilk adımı attı.

Düğünden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti Serkan Keskin ise, Leyla ile Mecnun dizisindeki 'İsmail Abi' karakteri ile gönüllerde taht kurmuş bir oyuncu. Çiftin düğünü, birçok defa ertelenmişti ancak geçtiğimiz haftalarda nikah tarihlerini netleştirdiklerini duyurmuşlardı.