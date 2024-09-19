Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Kadrosunda Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparak, Esra Dermancıoğlu ve Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinde Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında özellikle "Aras Aydın'ın evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Aydın'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın kendisi gibi oyuncu olan eşi kim...