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Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Kadrosunda Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparak, Esra Dermancıoğlu ve Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinde Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında özellikle "Aras Aydın'ın evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Aydın'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın kendisi gibi oyuncu olan eşi kim...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 16:28 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 16:28
Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! 1

Siyah Kalp dizisinde Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın'ın hayatı merak edildi.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! 2

Aras Aydın Kimdir?

2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! 3

Tam adı Mehti Aras Aydın olan oyuncu, 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı dizide oynadı.

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