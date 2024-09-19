4 katlı aşk yuvası! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evine bakın!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, 2017 senesinde meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi ve Burak ile Kerem adında iki evladı oldu. İki çocuk babası Özçivit, son olarak çekirdek ailesiyle yaşadığı lüks villasıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk yuvası göz kamaştırdı.