4 katlı aşk yuvası! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evine bakın!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünü üstlenen Burak Özçivit, 2017 senesinde meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi ve Burak ile Kerem adında iki evladı oldu. İki çocuk babası Özçivit, son olarak çekirdek ailesiyle yaşadığı lüks villasıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk yuvası göz kamaştırdı.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Burak Özçivit, oyunculuk kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol aldı.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.
Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan oyuncu çift, Beykoz'da; 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.