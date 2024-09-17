Kaan Yıldırım Pınar Deniz düğününden tüm görüntüler! 1.5 hamile göbeğini sakladığı gelinlik ilgi çekti!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Roma'da gerçekleşen nikah töreni, magazin dünyasında gündem yaratırken, Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları da dikkat çekiyor. Nikah öncesi bu konuda sorulan sorulara "Kıpkırmızı oldum, hiçbir şey söylemek istemiyorum" şeklinde yanıt veren Pınar Deniz, söylentileri net bir şekilde yalanlamadı. Çiftin bu özel gününe dair yeni gelişmeler ve bebek bekleyip beklemedikleri merakla bekleniyor.