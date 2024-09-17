Kaan Yıldırım Pınar Deniz düğününden tüm görüntüler! 1.5 hamile göbeğini sakladığı gelinlik ilgi çekti!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Roma'da gerçekleşen nikah töreni, magazin dünyasında gündem yaratırken, Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları da dikkat çekiyor. Nikah öncesi bu konuda sorulan sorulara "Kıpkırmızı oldum, hiçbir şey söylemek istemiyorum" şeklinde yanıt veren Pınar Deniz, söylentileri net bir şekilde yalanlamadı. Çiftin bu özel gününe dair yeni gelişmeler ve bebek bekleyip beklemedikleri merakla bekleniyor.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da Dünyaevine Girdi!
Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete döktü ve İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları gündemi meşgul ederken, çiftin özel anlarından ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.
Nikahtan kareler
İkili, geçtiğimiz hafta evleneceklerini duyurmuştu. Pınar Deniz verdiği röporttajda "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle müjdeyi vermişti. Roma'da gerçekleşen törene ilişkin ilk fotoğraflar ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.