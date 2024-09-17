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Kaan Yıldırım Pınar Deniz düğününden tüm görüntüler! 1.5 hamile göbeğini sakladığı gelinlik ilgi çekti!

Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Bir süredir aşk yaşayan çift, yakın arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı romantik bir atmosferde evliliklerini resmileştirdi. Pınar Deniz'in özel tasarım Vivienne Westwood gelinliği ve Kaan Yıldırım'ın şık damatlığı dikkat çekti. Çiftin bu özel gününe dair ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 19:27 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 19:30
Kaan Yıldırım Pınar Deniz düğününden tüm görüntüler! 1.5 hamile göbeğini sakladığı gelinlik ilgi çekti!

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Roma'da gerçekleşen nikah töreni, magazin dünyasında gündem yaratırken, Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları da dikkat çekiyor. Nikah öncesi bu konuda sorulan sorulara "Kıpkırmızı oldum, hiçbir şey söylemek istemiyorum" şeklinde yanıt veren Pınar Deniz, söylentileri net bir şekilde yalanlamadı. Çiftin bu özel gününe dair yeni gelişmeler ve bebek bekleyip beklemedikleri merakla bekleniyor.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Roma'da Dünyaevine Girdi!

Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete döktü ve İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları gündemi meşgul ederken, çiftin özel anlarından ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Nikahtan karelerNikahtan kareler

İkili, geçtiğimiz hafta evleneceklerini duyurmuştu. Pınar Deniz verdiği röporttajda "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle müjdeyi vermişti. Roma'da gerçekleşen törene ilişkin ilk fotoğraflar ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Çiftin nikahından karelerÇiftin nikahından kareler

Özel Tasarım Gelinlik ve Şık Damatlık

Pınar Deniz, düğün töreninde ünlü moda evi Vivienne Westwood'un özel tasarım bir gelinliğini tercih etti. Kaan Yıldırım ise beyaz bir ceketle kombinlediği şık bir takım elbise ile göz doldurdu.

Deniz'in hazırlık anları, ablası Huri Deniz tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve takipçilerin beğenisine sunuldu.

Hamilelik İddiaları

Pınar Deniz'in hamile olduğu yönündeki iddialar bir süredir gündemdeydi.

"Hamile misiniz?" sorusuna Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum." şeklinde esprili bir yanıt vermişti.

Yine de 1.5 aylık hamile olduğu iddialarına henüz net bir cevap vermeyen Deniz "Kısmet bakalım" demekle yetindi.

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