İbo'nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti

Son günlerde "Uçağı birbirine katanlar" haberleri çok sık duyulur oldu.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul - Londra seferini yapmaya hazırlanan uçaktaki bir yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin görevlilerine küfürler yağdırdı. Bahse konu yolcu polislere de küfür edince ters kelepçeyle uçaktan indirildi. THY B.G isimli yolcunun kara listeye alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
KEDİ KAVGASI... İBO'NUN KIZI UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI
Bu olayın etkileri sürerken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı.
Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı.