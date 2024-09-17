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İbo'nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti

İbrahim Tatlıses'in "Beni bu kadınla muhatap etmeyin" dediği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, THY'nin Bodrum-İstanbul uçağını birbirine kattı. İniş sırasında kedileri pusete koyması yönünde kendisini uyaran kabin memuruyla kavga eden Tatlıses, karakolluk oldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken Dilan Çıtak ifadesinin alınmasının ardından havalimanından ayrıldı. İşte Tatlıses kızının uğrana uçağı birbirine katıp karakolluk olduğu iki kedisi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 16:54
İbo’nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti 1

Son günlerde "Uçağı birbirine katanlar" haberleri çok sık duyulur oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul - Londra seferini yapmaya hazırlanan uçaktaki bir yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin görevlilerine küfürler yağdırdı. Bahse konu yolcu polislere de küfür edince ters kelepçeyle uçaktan indirildi. THY B.G isimli yolcunun kara listeye alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

İbo’nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti 2
Dilan Çıtak Tatlıses ve THY kabin memuru arasında uçakta kavga!

KEDİ KAVGASI... İBO'NUN KIZI UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Bu olayın etkileri sürerken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı.

İbo’nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti 3

Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı.

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