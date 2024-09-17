İbo'nun soyadını reddeden Dilan Çıtak Tatlıses uçağı birbirine kattı! Kedi kavgası... Havada başladı karakolda bitti

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Son günlerde "Uçağı birbirine katanlar" haberleri çok sık duyulur oldu.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul - Londra seferini yapmaya hazırlanan uçaktaki bir yolcu yerini beğenmediği gerekçesiyle kabin görevlilerine küfürler yağdırdı. Bahse konu yolcu polislere de küfür edince ters kelepçeyle uçaktan indirildi. THY B.G isimli yolcunun kara listeye alındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.



