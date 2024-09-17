Boşandıktan sonra 1.5 ayda 6 kiloyu böyle vermiş! İşte Ceyda Düvenci’nin zayıflama yöntemi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isimlerden biri de Ceyda Düvenci oldu. Başarılı oyuncu, Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58 kiloya nasıl düştüğünü ve izlediği zayıflama adımlarını takipçileriyle paylaştı. Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelen Düvenci, bu kez de sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü konularındaki açıklamalarıyla konuşuluyor.
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci
💥 SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!
2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Düvenci, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla zayıflama sürecini gözler önüne serdi. 📸 45 yaşındaki oyuncu, uyguladığı özel program sayesinde 40 yaş üstü dirençli yağlardan kurtuldu ve hızla forma girdi!
💬 "ET TÜKETMİYORUM"
Geçtiğimiz mayıs ayında kendi sosyal medya hesabında dikkat çeken açıklamalar yapan Düvenci, kilo verme sürecini de ilk kez anlattı.