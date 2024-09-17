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Boşandıktan sonra 1.5 ayda 6 kiloyu böyle vermiş! İşte Ceyda Düvenci'nin zayıflama yöntemi

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde. Mayıs 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nasıl 58 kiloya düştüğünü ve zayıflama sırlarını hayranlarıyla paylaştı. Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle sık sık anılan Düvenci, şimdi de sağlıklı yaşam ve kilo verme yöntemleriyle ilgi çekiyor. Ceyda Düvenci’nin formda kalma formüllerini sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:05 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 20:05
Boşandıktan sonra 1.5 ayda 6 kiloyu böyle vermiş! İşte Ceyda Düvenci’nin zayıflama yöntemi

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isimlerden biri de Ceyda Düvenci oldu. Başarılı oyuncu, Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58 kiloya nasıl düştüğünü ve izlediği zayıflama adımlarını takipçileriyle paylaştı. Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelen Düvenci, bu kez de sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü konularındaki açıklamalarıyla konuşuluyor.

Bülent Şakrak ve Ceyda DüvenciBülent Şakrak ve Ceyda Düvenci

💥 SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Düvenci, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla zayıflama sürecini gözler önüne serdi. 📸 45 yaşındaki oyuncu, uyguladığı özel program sayesinde 40 yaş üstü dirençli yağlardan kurtuldu ve hızla forma girdi!

💬 "ET TÜKETMİYORUM"

Geçtiğimiz mayıs ayında kendi sosyal medya hesabında dikkat çeken açıklamalar yapan Düvenci, kilo verme sürecini de ilk kez anlattı.

"Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum ve hamur işlerinden uzak duruyorum..." diyerek zayıflama sırrını açıkladı.

Ceyda Düvenci ve yeni sevgilisi Güçlü MeteCeyda Düvenci ve yeni sevgilisi Güçlü Mete

💖 YENİ AŞKI GÜÇLÜ METE İLE MUTLULUK DOLU ANLAR! 💖

Boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile katıldığı bir etkinlikte adeta mutluluk saçtı. Liseli aşıklar gibi oldukları gözlemlenen ünlü çift, romantik anlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Güçlü Mete'nin "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum şu anda." sözleriyle Ceyda Düvenci'yi adeta mest etti!

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