Boşandıktan sonra 1.5 ayda 6 kiloyu böyle vermiş! İşte Ceyda Düvenci’nin zayıflama yöntemi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isimlerden biri de Ceyda Düvenci oldu. Başarılı oyuncu, Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 58 kiloya nasıl düştüğünü ve izlediği zayıflama adımlarını takipçileriyle paylaştı. Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelen Düvenci, bu kez de sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü konularındaki açıklamalarıyla konuşuluyor.