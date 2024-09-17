Kızılcık Şerbeti’nde çekim hatası ifşa oldu; Görkem’in kolundaki...

Sosyal Medyada Tepkiler Çekim hatası sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyiciler tarafından çeşitli yorumlara neden oldu.

Birçok kişi dizinin çekim ekibinin bu detayı gözden kaçırdığını vurgularken bu tarz hataların izleyicinin dikkatini dağıtabileceği yorumlarında bulundu.

Hastane Sahnesindeki Çekim Hatası Tepki Çekti Görkem'in hastanede Fatih'e kendisini affetmesi için yalvardığı sahne bir izleyici tarafından sosyal medyada paylaşılan bir hata ile gündeme geldi.

İzleyici Görkem'e açılan damar yolunun gerçekçi olmadığına dikkat çekti ve "O damar yolunu öyle saplayanı hiç gördün mü?" şeklinde yorumda bulundu.

Bu sahne çekim ekibinin dikkat eksikliği olarak değerlendirildi.