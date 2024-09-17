Kızılcık Şerbeti’nde çekim hatası ifşa oldu; Görkem’in kolundaki...

Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin Almanya'da geçen sahnelerinde dramatik anlar işlenirken dikkatli izleyiciler bir çekim hatası fark etti. Hastane sahnelerinde duvardaki yazı dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin Almanya'da geçen sahnelerinde dramatik anlar işlenirken dikkatli izleyiciler bir çekim hatası fark etti. Hastane sahnelerinde duvardaki yazı dikkat çekti.
Almanya'daki Hastanede Türkçe Tabela Hatası
Dizinin Almanya'da geçen bölümlerinde Kıvılcım karakterinin hastaneye gittiği sahnelerde mekanın Almanya olduğu belirtilmesine rağmen bir sahnede hastane koridorunda Türkçe bir "Çıkış" tabelası görüldü.
Almanca tabelalarla süslenmiş hastanede Türkçe bir tabela yer alması izleyiciler tarafından fark edildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal Medyada Tepkiler
Çekim hatası sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyiciler tarafından çeşitli yorumlara neden oldu.
Birçok kişi dizinin çekim ekibinin bu detayı gözden kaçırdığını vurgularken bu tarz hataların izleyicinin dikkatini dağıtabileceği yorumlarında bulundu.
Hastane Sahnesindeki Çekim Hatası Tepki Çekti
Görkem'in hastanede Fatih'e kendisini affetmesi için yalvardığı sahne bir izleyici tarafından sosyal medyada paylaşılan bir hata ile gündeme geldi.
İzleyici Görkem'e açılan damar yolunun gerçekçi olmadığına dikkat çekti ve "O damar yolunu öyle saplayanı hiç gördün mü?" şeklinde yorumda bulundu.
Bu sahne çekim ekibinin dikkat eksikliği olarak değerlendirildi.