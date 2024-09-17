Hande Ataizi'ye 'Ne dedin sen' tokadı atmıştı! Sevda Demirel'den yıllar sonra açıklama: Hakaret eden kendisiydi...

Yıllar önce magazin dünyasını sarsan olaylardan biri, Hande Ataizi ve Sevda Demirel arasında bir programda yaşanan unutulmaz "Ne dedin sen?" tokadıydı. Bu olay, Türkiye televizyon tarihine damgasını vurmuş ve yıllarca konuşulmuştu. Sevda Demirel, bu konuyla ilgili yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Bakın o anlar için ne dedi...