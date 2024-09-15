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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun görenleri şoke eden fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar öncesine ait fotoğrafta Sıla Türkoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali büyük şaşkınlık yarattı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 16:02
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun görenleri şoke eden fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar öncesine ait fotoğrafta Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali büyük şaşkınlık yarattı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü 2

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol olarak yer alan Sıla Türkoğlu, dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü 3

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan ünlü isim attığı her adımla merak uyandırıyor.

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