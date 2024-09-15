Hudutsuz Sevda 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Zeynep ve Halil İbrahim aşkı bitti derken...

Zeynep'in derin pişmanlıkları ve Halil İbrahim'in yeni ilişkisi, dizinin ikinci sezonunda yine entrikalarla dolu bir hikaye sunacağının habercisi. İzleyiciler, bu iki karakterin tekrar bir araya gelip gelmeyeceğini merakla beklerken dizinin yaratıcı ekibi de seyircilerin beklentilerini karşılayacaklarını vurguluyor.