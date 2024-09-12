Melisa Döngel’in 58 kilo olma sırrı! 1 kaşık içerek 7 kiloyu böyle verdi

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Melisa Döngel, fit görünümünün sırlarını yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında açıkladı. 58 kilo olduğunu açıklayan Döngel bir zaman 65 kiloya ulaştığını ancak alıç sirkesi ile formunu koruduğunu belirtti. işte güzel oyuncunun zayıflık sırrı...

İşte Melisa Döngel'in fit görünümünün sırlarının emojili listesi.. 🚶‍♀️ Düzenli Yürüyüş: Melisa Döngel, formda kalmak için düzenli olarak yürüyüş yapıyor. ⏰ Akşam 6'dan Sonra Yemek Yememek: Kilo kontrolü için akşam 6'dan sonra yemek yemiyor.