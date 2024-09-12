Melisa Döngel’in 58 kilo olma sırrı! 1 kaşık içerek 7 kiloyu böyle verdi

Melisa Döngel, fit görünümünün sırlarını yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında açıkladı. 58 kilo olduğunu açıklayan Döngel bir zaman 65 kiloya ulaştığını ancak alıç sirkesi ile formunu koruduğunu belirtti. işte güzel oyuncunun zayıflık sırrı...
İşte Melisa Döngel'in fit görünümünün sırlarının emojili listesi..
🚶♀️ Düzenli Yürüyüş: Melisa Döngel, formda kalmak için düzenli olarak yürüyüş yapıyor.
⏰ Akşam 6'dan Sonra Yemek Yememek: Kilo kontrolü için akşam 6'dan sonra yemek yemiyor.
🍎 Sabahları Alıç Sirkesi İçmek: Her sabah bir bardak suya bir yemek kaşığı alıç sirkesi ekleyerek metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımını destekliyor.
🥗 Dengeli ve Sağlıklı Beslenme: Gün boyunca taze sebzeler, protein ağırlıklı yiyecekler ve bol su tüketiyor.
💪 Motivasyon ve Disiplin: Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek için motivasyonunu ve disiplinini yüksek tutuyor.