Yalı Çapkını’na yeni oyuncu! Yaprak Dökümü’nün efsane ismiydi

Kulislerden sızan bilgilere göre, "Yalı Çapkını"nın 75. bölümüne Ahmet Saraçoğlu da dahil olacak. Ahmet Saraçoğlu, dizinin önemli karakterlerinden biri olan "Mümtaz" rolüne hayat verecek. Mümtaz karakterinin dizinin olay örgüsünde nasıl bir etkisi olacağı ve hikayeye ne gibi yenilikler getireceği ise merak konusu.

Ahmet Saraçoğlu'nun "Yalı Çapkını" kadrosuna katılması, dizinin yeni sezonunu daha da heyecanlı hale getirecek. Mümtaz karakterinin diziye dahil olması, özellikle Sinan'ın (Emre Söküt) çevresindeki karakterlerle olan ilişkileri ve dinamikleri nasıl etkileyeceği konusunda izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor.