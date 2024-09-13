Devlet Tiyatroları'nda 75 yıllık seyirci rekoru kırıldı! Tamer Karadağlı kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Lale devri bitti"

Karadağlı göreve geldikten sonra seyirci rekorunu kırdıklarını ifade etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Karadağlı, "Bu sene Türkiye genelinde seyirci sayımız 2 milyon 250 bin. Devlet Tiyatroları'nın 75 yıllık tarihinde bir rekor bu. İlk defa 2 milyonu geçtik. Geçen sene 1 milyon 300 bin. En yüksek olduğu dönemler bu rakamdı. Son 1 yılda 75 yıllık rekoru kırdık. Bu sene 3 milyonu geçme hedefimiz var. Repertuar etkili oldu. Ciddi anlamda 'tiyatro her yerde' sloganıyla çaba gösterdik. Benim dönemimde 57 ödül kazandık." şeklinde konuştu.

BİLET SATIŞINDA REKORUMUZ 58 SANİYE

İnsanların deli gibi bilet aradığını belirten Karadağlı, "Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını 3'e, Diyarbakır da 2'ye katladı. Türkiye genelinde yüzde 98 doluluk oranıyla oynadık. Bizim biletlerimiz rekor bir sürede bitmeye başladı. 'Devlet Ana' oyununda rekorumuz da 58 saniye. İnsanlar bizi deli gibi bilet için arıyor. Ben geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na özel proje olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı/Yüzyıllık Destan Atatürk oyunu yaptırdım. 29 Ekim'de de prömiyer yaptı. Bir üçleme bu, 100 yıllık ateş/100 yıllık destan savaş/100 yıllık destan bayrak. En önemli oyunumuz, kapı pencereyi kırdı. Devlet Tiyatroları'nda ilk defa böyle bir üçleme var. 3'üncü oyunun prömiyeri 29 Ekim'de Akün'de olacak. Cumhurbaşkanı'nı da davet edeceğiz." dedi.