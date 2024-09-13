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Devlet Tiyatroları'nda 75 yıllık seyirci rekoru kırıldı! Tamer Karadağlı kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Lale devri bitti"

Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'yı acımasızca eleştiren azılı muhaliflerin neden ünlü oyuncuyu istemedikleri ortaya çıktı. Kadroda 15 sene oyun oynamayan oyuncuların olduğuna belirten Karadağlı, "Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti." dedi. Karadağlı göreve geldikten sonra 75 yıllık seyirci rekorunu kırdıklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 20:37 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 20:53
Devlet Tiyatroları’nda 75 yıllık seyirci rekoru kırıldı! Tamer Karadağlı kendisini eleştirenlere sert çıktı: Lale devri bitti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz yıl Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, o tarihten sonra azılı muhaliflerin hedefi haline gelmişti.

ÇALIŞMAYACAKSANIZ 'İSTİFA EDİN' DİYORUM
Karadağlı'yı acımazsızca eleştiren muhalif sanatçıların neden ünlü oyuncuyu istemedikleri ortaya çıktı.

Oyuncu kadrosunda bulunup çalışmayanlara göz yummayacaklarını bildiren Karadağlı, "Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, 'gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın' diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum." dedi.

Tamer KaradağlıTamer Karadağlı

15 SENE OYUN OYNAMAYAN VARDI! LALE DEVRİ BİTTİ
Kadroda 15 sene oyun oynamayan oyuncuların olduğuna belirten Karadağlı, "Ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla. Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum." ifadelerini kullandı.

Karadağlı göreve geldikten sonra seyirci rekorunu kırdıklarını ifade etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Karadağlı, "Bu sene Türkiye genelinde seyirci sayımız 2 milyon 250 bin. Devlet Tiyatroları'nın 75 yıllık tarihinde bir rekor bu. İlk defa 2 milyonu geçtik. Geçen sene 1 milyon 300 bin. En yüksek olduğu dönemler bu rakamdı. Son 1 yılda 75 yıllık rekoru kırdık. Bu sene 3 milyonu geçme hedefimiz var. Repertuar etkili oldu. Ciddi anlamda 'tiyatro her yerde' sloganıyla çaba gösterdik. Benim dönemimde 57 ödül kazandık." şeklinde konuştu.

BİLET SATIŞINDA REKORUMUZ 58 SANİYE
İnsanların deli gibi bilet aradığını belirten Karadağlı, "Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını 3'e, Diyarbakır da 2'ye katladı. Türkiye genelinde yüzde 98 doluluk oranıyla oynadık. Bizim biletlerimiz rekor bir sürede bitmeye başladı. 'Devlet Ana' oyununda rekorumuz da 58 saniye. İnsanlar bizi deli gibi bilet için arıyor. Ben geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na özel proje olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı/Yüzyıllık Destan Atatürk oyunu yaptırdım. 29 Ekim'de de prömiyer yaptı. Bir üçleme bu, 100 yıllık ateş/100 yıllık destan savaş/100 yıllık destan bayrak. En önemli oyunumuz, kapı pencereyi kırdı. Devlet Tiyatroları'nda ilk defa böyle bir üçleme var. 3'üncü oyunun prömiyeri 29 Ekim'de Akün'de olacak. Cumhurbaşkanı'nı da davet edeceğiz." dedi.

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