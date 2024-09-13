Devlet Tiyatroları'nda 75 yıllık seyirci rekoru kırıldı! Tamer Karadağlı kendisini eleştirenlere sert çıktı: "Lale devri bitti"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz yıl Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, o tarihten sonra azılı muhaliflerin hedefi haline gelmişti.
ÇALIŞMAYACAKSANIZ 'İSTİFA EDİN' DİYORUM
Karadağlı'yı acımazsızca eleştiren muhalif sanatçıların neden ünlü oyuncuyu istemedikleri ortaya çıktı.
Oyuncu kadrosunda bulunup çalışmayanlara göz yummayacaklarını bildiren Karadağlı, "Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, 'gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın' diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum." dedi.
Tamer Karadağlı
15 SENE OYUN OYNAMAYAN VARDI! LALE DEVRİ BİTTİ
Kadroda 15 sene oyun oynamayan oyuncuların olduğuna belirten Karadağlı, "Ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla. Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum." ifadelerini kullandı.