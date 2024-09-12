Yeşilçam'ın en alımlı kadınları arasında gösterilen Serpil Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturan Serpil Çakmaklı, 1995'te yollarını ayırdı. Serpil Çakmaklı bu evliliğinden dünyaya gelen kızı Merve Dümer'i gözlerden uzak büyüttü. Çakmaklı, 30 yaşına basan kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.
Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer'e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor...
Banu Alkan'ın dostu Yeşilçam'ın sevilen ismi Serpil Çakmaklı, son dönemlerde gündeme gelmeye devam ediyor.
Serpil Çakmaklı, 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırdı.