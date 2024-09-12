SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor...

Yeşilçam'ın en alımlı kadınları arasında gösterilen Serpil Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturan Serpil Çakmaklı, 1995'te yollarını ayırdı. Serpil Çakmaklı bu evliliğinden dünyaya gelen kızı Merve Dümer'i gözlerden uzak büyüttü. Çakmaklı, 30 yaşına basan kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 17:36 Güncelleme Tarihi12 Eylül 2024, 18:08
Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor... 1

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer'e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor...

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor... 2

Banu Alkan'ın dostu Yeşilçam'ın sevilen ismi Serpil Çakmaklı, son dönemlerde gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor... 3

Serpil Çakmaklı, 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırdı.

SON DAKİKA