Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı gözlerden uzak büyütmüştü! Kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı: Çok zor...

Yeşilçam'ın en alımlı kadınları arasında gösterilen Serpil Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturan Serpil Çakmaklı, 1995'te yollarını ayırdı. Serpil Çakmaklı bu evliliğinden dünyaya gelen kızı Merve Dümer'i gözlerden uzak büyüttü. Çakmaklı, 30 yaşına basan kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.