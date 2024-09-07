Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villası kaçak çıktı: Yıkılacak!





İşte o villa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda meğer bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsündeki Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunuyormuş.



Sadece Şahan'ınki değil, o koyda bulunan diğer bütün yapılar her şeyiyle koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.



Şimdi komşuları "Yaktın bizi Şahan" diyordur!



Öncelikle özellikle Ege'deki kaçak yapılaşma ve çevre katliamlarına karşı duyarlı haberler yapan Yeni Asır'ı ve bu özel haberi yapan Vural Efecik'i kutluyorum.



Aslında bu villanın kaçak olduğu Gökbakar'ın bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği alamadığında anlaşılmıştı.



Yani Şahan burası nadide bir doğa parçası ben buradan çıkayım demek yerine elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılamış ve su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağlamış.

Oyuncu Şahan Gökbakar



Durun bitmedi!



Hem villada hem de arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar ve eklentiler yapan Şahan, daha sonra bu yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanarak yapı kayıt belgesi çıkartmıştı.



Ancak uyanık Şahan'ın sessiz sedasız yaptığı tüm bu inşaatları önceden varmış gibi gösterdiğini Bakanlık ortaya çıkarıp, yapı kayıt belgesi iptal etti ve yıkılması için talimat verdi.



Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp, o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan, geçtiğimiz yıl karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı. ŞAHAN'I ÜZMÜYORLAR!

Şahan'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi, Bakanlık'ın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı yıkmıyor!



Buradan da Marmaris Belediyesi'nin sözde çevreci olduğunu öğrenmiş olduk!





Gökbakar'ın villasıyla ilgili hem hukuki süreç hem de idari soruşturma devam ediyor.



İdari mahkemede açılan davanın sonucuna göre, yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek.



Muhtemelen yıkım kararı çıkar! O koydaki bütün yapılar yıkıldığında Bakanlık'ın yerinde olsam Şahan'ın "Burası özel mülktür" deyip, kimseyi sokmadığı koya "Burası halkın koyudur" diye levha asarım!



Bu olay çevreye duyarlı gözüken, bir ağaç kesildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Şahan'ın da ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu!



Aslında Ege'de sit alanlarına inşa edilmiş böyle birçok kaçak yapı var!



Ağaçları kesip ev yapılarak doğanın katledildiği bu yapılarda oturanlar da genelde çevreci takılıyorlar!

Oyuncu Şahan Gökbakar 'KONUŞTUKLARINDA EN DÜRÜST BUNLAR'!

Şahan Gökbakar'ın 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olan bir bölgede kaçak yapılaşmaya imza atmasıyla ile ilgili sosyal medyada çıkan yorumlara da baktım.



Vatandaş Şahan'ın özellikle çevreci maske takmasına çok öfkeli yorumlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:

"Şu utanmazlığa bakın. Konuştuklarında en dürüst bunlar, 'Ağaç, yeşil, çevre, tarih' diyen bunlar ama sit alanındaki çam ormanına kaçak yapı diken de bunlar".

"Yangın diye yırtınan, doğa dostu sit alanına villa yapar mı?"

"Şahan'ın kuyruk acısı belli oldu!"