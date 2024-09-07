Gönül Dağı kadrosu sil baştan! 5. sezona özel 2 yeni karakter geliyor

Gönül Dağı'nın kadrosu yeni sezonda Kiraz ve Sefer isimli iki karakterle daha da zenginleşecek. Bu karakterler, dizinin dinamiklerini güçlendirirken, öykünün derinliklerine yeni katmanlar ekleyecek.
Gönül Dağı'nın kadrosu yeni sezonda Kiraz ve Sefer isimli iki karakterle daha da zenginleşecek. Bu karakterler, dizinin dinamiklerini güçlendirirken, öykünün derinliklerine yeni katmanlar ekleyecek.
Kiraz'ın enerjik kişiliği ve Sefer'in bilgece duruşu, mevcut karakterlerle etkileşimleri sırasında izleyicilere farklı bir bakış açısı sunacak.
YENİ KARAKTERLER SAHNEYE ÇIKIYOR
Diziye yeni bir boyut katacak olan Zahide'nin büyük kızı Sedef ve oğlu İsmet'in gençlik halleri, bu sezonda hikayenin önemli bir parçası olacak.
Ayrıca seyircilerin küçük Ayşe'yi yeni büyümüş haliyle görmesi bekleniyor. Bu karakterlerin evrimi, Gönül Dağı'nın zengin hikaye dokusuna yeni bir derinlik katacak.
BERK ATAN İLE YOLA DEVAM KARARI
Diziyle özdeşleşen ve seyircinin gönlünde taht kuran Taner karakterini canlandıran Berk Atan hakkındaki ayrılık iddiaları sona erdi.
Yapımcı şirket Köprü Film ile yapılan uzun görüşmeler sonucunda başarılı oyuncu yeni sezonda da Gönül Dağı kadrosunda yer alma kararı aldı.
Bu gelişme dizinin fanları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.