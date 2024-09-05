Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı devam ediyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı devam ediyor.
Kaçak yapı hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur alanda toplam 7 parça yapı bulunduğunu, bunlardan 2'sinin iskanlı, 5'inin ise iskansız olduğunu bildirdi.
YIKIM BİR İKİ GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK
İBB ekiplerinin, kendileri bölgeye geldikten sonra gelip yıkıma başladıklarını söyleyen Batur, yıkım işlemini bir iki gün içerisinde tamamlayacaklarını ifade etti.
CHP'Lİ İBB'DEN KÖTÜ TİYATRO
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde devam eden yıkımda İBB'nin algı çalışmaları da eksik olmuyor.
Söz konusu kaçak yapıya göz yuman İBB, Bakanlık yıkıma başlayınca bir anda ortaya çıktı.
Kaçak villaya gelen İBB çalışanları, yıkım çalışmalarına balyozla müdahil olurken yol üzerindeki tüm ağaçlara da zarar verdi.
Sorumlulukları dahilinde olduğu halde herhangi bir işlem yapmadıkları yetmezmiş gibi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı hedef aldı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN VANİKÖY SKANDALI SONRASI BAKANLIĞA HADSİZ SÖZLER
Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için "Sosyal medya bakanlığı, hüzünle izliyorum vatandaşları" ifadelerini kullandı.
Bakanlık hakkında hadsiz ifadelerine devam eden İmamoğlu, "Milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar. Bir oyuncak bulduk üstünde ne yaparız diye hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve Bakan'a yakışıyor. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine" dedi.
OYUNCAK DEĞİL DÜNYANIN İNCİSİ!
Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur'dan bir yanıt geldi.
Batur, "Hüzünle izlemeyin, üzülmeyin; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çalışmalarını gıptayla takip edin. Bu arada oyuncak dediğiniz İstanbul Boğazı; ekibinizin korumakla mükellef olduğu Dünya'nın incisi…" dedi.