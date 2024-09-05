Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi

CHP'Lİ İBB'DEN KÖTÜ TİYATRO

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde devam eden yıkımda İBB'nin algı çalışmaları da eksik olmuyor. Söz konusu kaçak yapıya göz yuman İBB, Bakanlık yıkıma başlayınca bir anda ortaya çıktı.

Kaçak villaya gelen İBB çalışanları, yıkım çalışmalarına balyozla müdahil olurken yol üzerindeki tüm ağaçlara da zarar verdi. Sorumlulukları dahilinde olduğu halde herhangi bir işlem yapmadıkları yetmezmiş gibi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı hedef aldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu EKREM İMAMOĞLU'NDAN VANİKÖY SKANDALI SONRASI BAKANLIĞA HADSİZ SÖZLER

Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için "Sosyal medya bakanlığı, hüzünle izliyorum vatandaşları" ifadelerini kullandı. Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İmamoğlu bakanlığı hedef aldı! Bakanlık hakkında hadsiz ifadelerine devam eden İmamoğlu, "Milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar. Bir oyuncak bulduk üstünde ne yaparız diye hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve Bakan'a yakışıyor. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine" dedi.

OYUNCAK DEĞİL DÜNYANIN İNCİSİ!

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur'dan bir yanıt geldi. Batur, "Hüzünle izlemeyin, üzülmeyin; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çalışmalarını gıptayla takip edin. Bu arada oyuncak dediğiniz İstanbul Boğazı; ekibinizin korumakla mükellef olduğu Dünya'nın incisi…" dedi.