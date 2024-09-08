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Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Cüneyd ve Zeynep'in sırrı...

Dram ve gerilim türündeki Kızıl Goncalar dizisi, 20 Mayıs'ta sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizinin hayranları, 2. sezonun başlaması için sabırsızlıkla geri sayım yapıyor. Şükrü Necati Şahin'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni sezon çekimleri de kısa süre önce başladı. Peki, yeni sezonda neler olacak? Diziye katılacak yeni isimler belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 09:12 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 09:12
Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Cüneyd ve Zeynep’in sırrı...

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Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi 2. sezon onayını hızla almıştı. Şimdi ise gözler, dizinin ne zaman başlayacağına çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu 30 Eylül'de ekranlara dönecek.

Duygu Sarışın'dan Yeni Sezon Hakkında Kaçamak Yanıtlar

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Hande'yi canlandıran Duygu Sarışın, verdiği bir röportajda, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Sarışın, "Spoiler veremem ama inanılmaz bir senaryoyla geliyoruz," diyerek izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Sarışın, dizinin yeni sezonunun bomba gibi olacağının altını çizerek, beklentileri yükseltti.

Kızıl Goncalar'ın 1. Bölümü, Sezon Finalinin Kaldığı Yerden Devam Edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü geçtiğimiz sezonun finalinin hemen ardından başlayacak. Bu gelişme, izleyicilerin uzun zamandır beklediği heyecan dolu sahnelerin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor.

Büyük Sürprizler İzleyiciyi Bekliyor

Ancak dizi, sadece kaldığı yerden devam etmekle kalmayacak ortalık iyice karışacak. Meryem, kendisine kurulan bir kumpas sonucunda hapse düşerken, bu durum olayların seyrini tamamen değiştirecek.

Vahit, intikam hırsıyla yanıp tutuşan bir karakter olarak, Cüneyd'e karşı Zeynep'i bir koz olarak kullanmaya başlayacak. Bu hamle, hikayenin tansiyonunu iyice yükseltecek.

10 Aylık Zaman Atlamasıyla Şaşırtacak

İlk bölümün sonlarına doğru ise izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor: 10 aylık bir zaman atlaması. Bu zaman atlaması, hikayede yeni bir dönemin kapılarını aralarken, dizinin dinamiğini de tamamen değiştirecek. Zaman atlamasının ardından ise Kızıl Goncalar'a iki yeni karakter katılacak: Kevser ve Lokman.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Zeynep ve Cüneyd'in boşanmasıyla başlayan olaylar zinciri, Cüneyd'in Feyza ile ani evliliğiyle devam etti. Ancak asıl bomba, dergahı ele geçiren Vahit'in Cüneyd'e anlattığı sırlarla patladı!

Vahit'in Cüneyd'e anlattığı gerçekler, dizinin hayranlarını adeta şok etti. Cüneyd'in annesinin akli dengesini yitirdiği ve intihar etmeden önceki son sözlerinin, "Atla anne" diyerek Cüneyd'in ağzından çıktığı ortaya çıktı.

Yeni Sezon Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin yeni sezonuna dair ilk görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmış olsa da, fragman henüz yayınlanmadı.

Ekran başındakiler, yeni sezon fragmanını beklerken, Now TV'nin resmi açıklamasıyla birlikte fragmanın da yakında yayınlanması bekleniyor.

Setten İlk Kareler Geldi

Dizinin 2. sezonu için çekimler başladı ve setten gelen ilk kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle iki oyuncunun diziden ayrılacağı konuşuluyor. Ayrıca, Meryem (Özgü Namal) karakterinin hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaşın diziye dahil olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu yeni karakterin kim olacağı ve hikayeye nasıl yön vereceği ise şimdiden merak konusu.

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