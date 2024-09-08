Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Cüneyd ve Zeynep’in sırrı...

Gazeteci Birsen Altuntaş 'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü geçtiğimiz sezonun finalinin hemen ardından başlayacak. Bu gelişme, izleyicilerin uzun zamandır beklediği heyecan dolu sahnelerin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor.

Ancak dizi, sadece kaldığı yerden devam etmekle kalmayacak ortalık iyice karışacak. Meryem, kendisine kurulan bir kumpas sonucunda hapse düşerken, bu durum olayların seyrini tamamen değiştirecek.

Vahit, intikam hırsıyla yanıp tutuşan bir karakter olarak, Cüneyd 'e karşı Zeynep 'i bir koz olarak kullanmaya başlayacak. Bu hamle, hikayenin tansiyonunu iyice yükseltecek.

10 Aylık Zaman Atlamasıyla Şaşırtacak

İlk bölümün sonlarına doğru ise izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor: 10 aylık bir zaman atlaması. Bu zaman atlaması, hikayede yeni bir dönemin kapılarını aralarken, dizinin dinamiğini de tamamen değiştirecek. Zaman atlamasının ardından ise Kızıl Goncalar'a iki yeni karakter katılacak: Kevser ve Lokman.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Zeynep ve Cüneyd'in boşanmasıyla başlayan olaylar zinciri, Cüneyd'in Feyza ile ani evliliğiyle devam etti. Ancak asıl bomba, dergahı ele geçiren Vahit'in Cüneyd'e anlattığı sırlarla patladı!

Vahit'in Cüneyd'e anlattığı gerçekler, dizinin hayranlarını adeta şok etti. Cüneyd'in annesinin akli dengesini yitirdiği ve intihar etmeden önceki son sözlerinin, "Atla anne" diyerek Cüneyd'in ağzından çıktığı ortaya çıktı.