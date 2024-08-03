“Bir Gece Masalı” yeni yayın döneminde ATV'de | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde ATV'de seyirciyle buluşacak. Heyecan yaratan dizinin duyurusu sosyal medya için hazırlanan afişi ile yapıldı. Afişte yer alan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un karakterlerinin gizemli ve çekici duruşları, dizinin atmosferine dair önemli ipuçları verirken ikili uyumları ile de göz doldurdu.

BÜYÜLÜ ATMOSFER!

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.