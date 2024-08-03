PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

“Bir Gece Masalı” yeni yayın döneminde ATV'de | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolde oynayacağı "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde ATV'de buluşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Bir Gece Masalı yeni yayın döneminde ATV’de | Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde ATV'de seyirciyle buluşacak. Heyecan yaratan dizinin duyurusu sosyal medya için hazırlanan afişi ile yapıldı. Afişte yer alan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un karakterlerinin gizemli ve çekici duruşları, dizinin atmosferine dair önemli ipuçları verirken ikili uyumları ile de göz doldurdu.

BÜYÜLÜ ATMOSFER!
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye suikastının perde arkasında kim var?140 dakikalık şaibe! Koruma görevlisi gözaltında
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! Filistin için Ayasofya Meydanı’nda!
Siyonist Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler
Fahiş fiyatlar yüzünden boş kalan otellerin ’indirim yaptık’ yalanını TAKVİM ortaya çıkardı!
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete’de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Siyonist Yisrael Katz Başkan Erdoğan’a alçakça saldırdı! Türkiye ayağa kalktı: Erdoğan’ın yanındayız
TAKVİM Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Rodriguez’e yaptığı teklifi açıkladı!
Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram’ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür! | Geri adım attı!
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden Sadık Albayrak’a ziyaret
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek verdi
Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!
Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal İsrail’e meydan okudu: Ne kadar öldürürse öldürsün pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!
SON DAKİKA