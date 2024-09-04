Yine yeniden aşk: Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’a doğum günü sürprizi! Sosyal medyada beğeni yağdı

Galatasaray 'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan , bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırmışlardı.

Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan

Ancak, Devrim Özkan'ın Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçını izlemek için stadyuma gelmesi, ünlü çiftin yeniden bir araya geldiğini ortaya çıkarmıştı.