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27 yıllık evlilik sonrası bambaşka birine dönüştü! 50'lik Arzum Onan'ın 35 görünme sırrı: Her sabah uyandığında 1 bardak...

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın boşanmasının ardından, Arzum Onan’ın sağlıklı yaşam tarzı dikkat çekmeye devam ediyor. 50 yaşındaki Onan, fit görünümünü korumak için izlediği 10 adımı sizler için derledik. 2011 yılındaq verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaşan Onan'ın tüyoları sık sık merak konusu haline geliyor. İşte Onan’ın yaşam enerjisini ve genç görünümünü korumasına yardımcı olan sağlıklı yaşam sırları...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:57 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:02
27 yıllık evlilik sonrası bambaşka birine dönüştü! 50’lik Arzum Onan’ın 35 görünme sırrı: Her sabah uyandığında 1 bardak...

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Geçtiğimiz sene mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanmasının ardından, Arzum Onan'ın sağlıklı yaşam tarzı büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte Onan'ın genç görünümünü ve yaşam enerjisini korumasına yardımcı olan sağlıklı yaşam sırları...

Ünlü oyuncu Arzum Onan 2011 yılında verdiği bir gazete röportajında sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı. Hala verdiği zayıflık tüyolarıyla gündeme gelen Onan'ın fit formunun sırrı merak ediliyor. İşte Arzum Onan'ın toksinlerden arınmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önerdiği 10 adım...

💧 Her Yeni Güne Su ile Başla: Güne 1 bardak su içerek başlamaya özen gösteriyorum.

🚰 Günlük Su Tüketimi: En az 2 litre su içiyorum. Su, kalorisiz, şekersiz, kolesterolsüz, kafeinsiz ve katkı maddesiz tek içecektir.

🍽️ Dengeli Beslenme: Her gün 3 öğün yemek yiyorum ve çeşitli besinleri önerilen düzeylerde tüketmeye dikkat ediyorum.

🥦🍎 Sebze ve Meyve Tüketimi: Günlük 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösteriyorum.

⚖️ Beden Ağırlığını Koruma: Boyuma uygun beden ağırlığımı korumaya dikkat ediyorum.

🏃‍♀️ Aile ile Spor: Sporu ailece hayatımızdan eksik etmiyoruz.

Arzum Onan gençliği...Arzum Onan gençliği...

😊 Olumlu Düşünceler: Her yeni güne olumlu düşüncelerle başlıyorum. Güldüren veya gülümseten ortamlarda bulunmaya özen gösteriyorum.

🛌 Dinlenme Zamanı: Kendime dinlenmek için zaman ayırıyorum.

💊 İlaç Kullanımı: Gereksiz ilaç kullanımından kaçınıyorum.

🚫☕🍷 Kafein ve Alkol Tüketimi: Aşırı kafein ve alkol tüketiminden uzak duruyorum.

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