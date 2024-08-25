27 yıllık evlilik sonrası bambaşka birine dönüştü! 50’lik Arzum Onan’ın 35 görünme sırrı: Her sabah uyandığında 1 bardak...

Geçtiğimiz sene mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 'ın boşanmasının ardından, Arzum Onan'ın sağlıklı yaşam tarzı büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte Onan'ın genç görünümünü ve yaşam enerjisini korumasına yardımcı olan sağlıklı yaşam sırları...

Ünlü oyuncu Arzum Onan 2011 yılında verdiği bir gazete röportajında sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı. Hala verdiği zayıflık tüyolarıyla gündeme gelen Onan'ın fit formunun sırrı merak ediliyor. İşte Arzum Onan'ın toksinlerden arınmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önerdiği 10 adım...

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