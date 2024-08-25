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Elektronik sigara canından ediyordu! Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden neredeyse canından oluyordu! Önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaşan İlknaz Bektaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu. Peki şimdi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 16:43
Elektronik sigara canından ediyordu! Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 1

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden neredeyse canından oluyordu! Önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaşan İlknaz Bektaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu. Peki şimdi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Elektronik sigara canından ediyordu! Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 2

Hamdi Akpınar'ın eski eşi Selen Görgüzel sağlık sorunuyla gündeme geldi. Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden az kalsın hayatını kaybediyordu.

Elektronik sigara canından ediyordu! Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 3

İlknaz Bektaş bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı ve Ortaköy'deki evinde fenalaştı.

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