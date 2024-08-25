Masterchef’in huysuz şefi Mehmet Yalçınkaya’dan cayır cayır yağ yakan tarif! Göbeği yok ediyor

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Mehmet Yalçınkaya'nın tarifi, zengin malzeme listesi ve özel pişirme teknikleriyle dikkat çekiyor. Tarifte, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını destekleyen baharatlar ve besin maddeleri kullanılıyor. Ayrıca, bu tarifin düşük kalorili ve besleyici olması, onu kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenek haline getiriyor.

23 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan MaMasterChef programında ünlü şef Mehmet Yalçınkaya , kilo verme sürecinde limonlu suyun rolünü açıkladı. Yalçınkaya, limonlu suyun bol miktarda tüketilmesinin kilo vermesine yardımcı olduğunu belirtti. Limonlu suyun sindirim sistemini desteklediğini ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, bunun sitrik asidin etkisiyle gerçekleştiğini söyledi.