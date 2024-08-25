Hakkı Bulut



MÜZİK DÜNYASINA 'LEYLAM'LA ADIM ATTI



1967'de, müzik dünyasına ilk adımını "Leylam" isimli plakla attı. Bu çalışmada Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi ustalar, bağlama ile eşlik ettiler.

1969'da, Adana'daki Altın Ses yarışmasında birincilik elde etmesinin ardından ikinci plak çalışmasını gerçekleştirdi ve aynı yıl içerisinde "İkimiz Bir Fidanız" şarkısını yayınladı. Bu şarkı, onun Türkiye genelinde tanınmasını sağladı ve eser, daha sonra pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

Kariyeri boyunca 18 adet 45'lik plak ve 65 albüm yayınladı, 1000'den fazla bestesi ve güftesi kendisine ait olan Bulut, müzik dünyasına büyük bir miras bıraktı.

6 Altın Plak, 1 Altın CD ve çeşitli Long Play çalışmalarıyla ödüllendirildi. Çıkardığı albümler, Türkiye'de satış rekorları kırdı.