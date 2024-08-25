Türk arabesk şarkıcısı, söz yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu kimlikleriyle bilinen Hakkı Bulut korkuttu.
Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.
Türk arabesk şarkıcısı, söz yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu kimlikleriyle bilinen Hakkı Bulut korkuttu.
Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sahneye çıkmadan evvel tansiyonu yükselen Bulut, apar topar Tokat Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.
TABUCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.
SEDYE ÜZERİNDE POZ
Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
HAKKI BULUT KİMDİR?
Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.
MÜZİK DÜNYASINA 'LEYLAM'LA ADIM ATTI
1967'de, müzik dünyasına ilk adımını "Leylam" isimli plakla attı. Bu çalışmada Orhan Gencebay ve Arif Sağ gibi ustalar, bağlama ile eşlik ettiler.
1969'da, Adana'daki Altın Ses yarışmasında birincilik elde etmesinin ardından ikinci plak çalışmasını gerçekleştirdi ve aynı yıl içerisinde "İkimiz Bir Fidanız" şarkısını yayınladı. Bu şarkı, onun Türkiye genelinde tanınmasını sağladı ve eser, daha sonra pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.
Kariyeri boyunca 18 adet 45'lik plak ve 65 albüm yayınladı, 1000'den fazla bestesi ve güftesi kendisine ait olan Bulut, müzik dünyasına büyük bir miras bıraktı.
6 Altın Plak, 1 Altın CD ve çeşitli Long Play çalışmalarıyla ödüllendirildi. Çıkardığı albümler, Türkiye'de satış rekorları kırdı.
300'e yakın eseri, diğer sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.
1988'de, arabesk müzik üzerine yapılan tartışmaların ortasında, Hakkı Bulut kültür bakanlığı tarafından düzenlenen kongrede konuşmacı olarak yer aldı. "Seven Kıskanır" şarkısı, bu platformda arabesk müziğin TRT'deki temsilcisi oldu ve "Acısız Arabesk" terimi ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Bulut, bu kavramı reddederek arabesk müziğin tanımını, halkın her türlü duygusunu içeren bir müzik türü olarak yaptı.
Sanat yaşamı boyunca 12 sinema filmine imza atan Bulut, 2021 itibarıyla 65 albüme ulaştı. Son albümü "Düşmanı Uzakta Arama Dostum"u 28 Eylül 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Hakkı Bulut, eserleri ve yaşam öyküsü ile Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahiptir.
HAKKI BULUT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Dokunmayın Dünyama - 1977
Seven Unutmaz – Hakkı - 1978
1984: Ben Tövbemi Geri Aldım
Sabır Ey Gönül - 1985
Seven Kıskanır - 1986
Güzel Alsın Canımı - 1987
Ah İstanbul - 1992
Aşkopa - 2015
Hayati Tehlike - 2016