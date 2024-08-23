Esra Erol’dan tatil paylaşımı! “Biraz eski usul bir insanım” deyip yayınladı! Sade ve şık tarzıyla sosyal medyaya yakıp kavurdu

"IŞIĞA GİDEN YOL, GÖLGELERDEN GEÇER"

Ünlü sunucu, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Yaz'ın en sevdiğim yanı telefonumla arama mesafe girmesi.

Mümkün olduğunca elime bile almıyorum. Bazen dünyadan bi haber olmak iyi geliyor. Dönüş yolunda bi kaç fotoğraf paylaşmak istedim ama gelin görün ki sadece Ali ve yavrular var fotoğraf galerimde. Bu kareleri de Temmuz ayında çektirdim. Ancak şimdi paylaşabiliyorum. Biraz eski usul bir insanım sanırım fotoğraflara zaman geçip baktığımda benim için daha anlam kazanıyor.

O an'ları zihnimde tekrar yaşadığımda.

İçimi huzur kaplıyor.

Sonra da aklıma şu söz geliyor. "Işığa giden yol, gölgelerden geçer."