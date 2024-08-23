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Esra Erol’dan tatil paylaşımı! “Biraz eski usul bir insanım” deyip yayınladı! Sade ve şık tarzıyla sosyal medyaya yakıp kavurdu

Atv’de yayınlanan Esra Erol’da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eşi Ali Özbir ile çocuklarıyla çıktığı yaz tatilinin sona erdiğini belirten Erol, dönüş yolunda temmuz ayına ait pozlarını Instagram’da yayınladı. Ünlü sunucunun sade ve şık tarzı dikkat çekerken paylaşımına beğeni yağdı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:46 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:46
Esra Erol’dan tatil paylaşımı! Biraz eski usul bir insanım deyip yayınladı! Sade ve şık tarzıyla sosyal medyaya yakıp kavurdu

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2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ünlü sunucu Esra Erol'un bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adlarında iki evladı oldu.

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan ünlü sunucu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

Programın sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Erol, bu kez Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Esra Erol'un eşi ve çocuklarıEsra Erol'un eşi ve çocukları

Eşi Ali Özbir ile çocuklarıyla çıktığı yaz tatilinin sona erdiğini belirten Erol, dönüş yolunda temmuz ayına ait pozlarını Instagram'da yayınladı.

"IŞIĞA GİDEN YOL, GÖLGELERDEN GEÇER"

Ünlü sunucu, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Yaz'ın en sevdiğim yanı telefonumla arama mesafe girmesi.

Mümkün olduğunca elime bile almıyorum. Bazen dünyadan bi haber olmak iyi geliyor. Dönüş yolunda bi kaç fotoğraf paylaşmak istedim ama gelin görün ki sadece Ali ve yavrular var fotoğraf galerimde. Bu kareleri de Temmuz ayında çektirdim. Ancak şimdi paylaşabiliyorum. Biraz eski usul bir insanım sanırım fotoğraflara zaman geçip baktığımda benim için daha anlam kazanıyor.

O an'ları zihnimde tekrar yaşadığımda.

İçimi huzur kaplıyor.

Sonra da aklıma şu söz geliyor. "Işığa giden yol, gölgelerden geçer."

Esra Erol'un sade ve şık tarzı dikkat çekerken paylaşımına beğeni yağdı.

İşte Esra Erol'un tatil pozları...

İşte Esra Erol'un tatil pozları...

İşte Esra Erol'un tatil pozları...

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