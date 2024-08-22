Sessiz sedasız evlenmişti! Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in eşine bakın! “Yenge çok güzel”

Güldür Güldür'de Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Güldür Güldür'de Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
UĞUR BİLGİN KİMDİR?
24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.
9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun olan Bilgin, BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer aldı.
Aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol alan oyuncu, bunun yanı sıra Güldür Güldür adlı Show'da Mesut karakterini canlandırdı.
2016 yılı 16 Ocak'ta vizyona giren "Dedemin Fişi" adlı komedi sinema filminde oynayan Bilgin, geçen yıl İrem Uslu ile evlendi.
Bilgin'in eşini görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun", "Yenge çok güzel" yorumlarında bulundu.
İşte Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu...
Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu