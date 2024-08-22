Sessiz sedasız evlenmişti! Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in eşine bakın! “Yenge çok güzel”

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Bilgin, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu'na katıldı.