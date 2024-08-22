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Burak Özçivit'in yeni film projesi belli oldu! Partneri ise çok merak ediliyordu! İşte o isim...

Türk sinemasının parlayan yıldızlarından Burak Özçivit, yeni filmi “Mahmool Makfool” ile uluslararası bir projeye imza attı. Dubai ortak yapımı olan filmde, Özçivit’e başarılı oyuncu Pelin Uluksar eşlik ediyor. Karim Abouzeid’in yönetmenliğini üstlendiği film, Dubaili üç kadının ünlü oyuncu Özçivit’i kaçırma planlarını konu alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:58 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 18:58
Burak Özçivit’in yeni film projesi belli oldu! Partneri ise çok merak ediliyordu! İşte o isim...

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Ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit, "Mahmool Makfool" adlı yeni filminde Pelin Uluksar ile birlikte kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre sinema dünyasında heyecan yaratan bir projeye imza atıldı. Türk ve Dubai ortak yapımı olan "Mahmool Makfool" filmi, ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit'i başrolde izleyicilerle buluşturuyor. Filmde Özçivit'e, başarılı oyuncu Pelin Uluksar partnerlik yapıyor.

Karim Abouzeid'in yönetmenliğinde çekilen "Mahmool Makfool", dikkat çekici bir hikâye ile sinema severlerin karşısına çıkacak. Film, Dubai'den gelen üç kadının ünlü Türk aktör Burak Özçivit'i kaçırma hayallerini konu alıyor. Bu ilginç ve heyecan dolu hikâyede Pelin Uluksar, Feride adlı karaktere hayat veriyor.

Burak Özçivit'in "Kuruluş Osman" dizisinin 6. sezonu öncesi projede kamera karşısına geçtiği "Mahmool Makfool", uluslararası bir ortak yapım olma özelliği taşıyor. Dubai ve Türk sinemasının birleşimi, filme ayrı bir renk katıyor ve uluslararası bir izleyici kitlesi hedefleniyor.

Pelin Uluksar'ın performansı, Feride karakterinin derinliğini ve kompleks yapısını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Özçivit ve Uluksar'ın uyumlu oyunculukları, filmin en büyük çekim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.

"Mahmool Makfool"un yapımcısı Alamiya şirketi, bu projeyle iki kültürü bir araya getirerek sinema dünyasında yeni bir kapı aralıyor. Film, hem Türk hem de Dubai sineması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve sinema eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyor.

Film, 2024 yılı sonlarında vizyona girmesi planlanıyor ve sinema dünyasında geniş yankılar uyandırması bekleniyor. Özçivit ve Uluksar'ın performansları, "Mahmool Makfool"un en çok konuşulan projelerinden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

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