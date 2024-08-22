Burak Özçivit’in yeni film projesi belli oldu! Partneri ise çok merak ediliyordu! İşte o isim...

Burak Özçivit'in "Kuruluş Osman" dizisinin 6. sezonu öncesi projede kamera karşısına geçtiği "Mahmool Makfool", uluslararası bir ortak yapım olma özelliği taşıyor. Dubai ve Türk sinemasının birleşimi, filme ayrı bir renk katıyor ve uluslararası bir izleyici kitlesi hedefleniyor.

Pelin Uluksar'ın performansı, Feride karakterinin derinliğini ve kompleks yapısını başarılı bir şekilde yansıtıyor. Özçivit ve Uluksar'ın uyumlu oyunculukları, filmin en büyük çekim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.

"Mahmool Makfool"un yapımcısı Alamiya şirketi, bu projeyle iki kültürü bir araya getirerek sinema dünyasında yeni bir kapı aralıyor. Film, hem Türk hem de Dubai sineması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve sinema eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyor.