Kadir Ezildi'den zehir zemberek sözler! Plastik Cerrah babasına "O gün 300 lira nafaka benden esirgedi"

Mehmet Ezildi'nin, oğlunun nişan töreninin ardından yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Plastik cerrahı olan Mehmet Ezildi, sessizliğini bozarak kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını duyurdu. Bu açıklamalardan sonra Kadir Ezildi, babasının tavrını sert bir dille eleştirdi. Kadir Ezildi, babasının geçmişte kendisine destek vermediğini ve bugün kendisini aramasını istemediğini belirtti. Kadir Ezildi, başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiğini ve kimseye muhtaç olmadığını vurguladı.