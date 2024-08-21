Kadir Ezildi'den zehir zemberek sözler! Plastik Cerrah babasına "O gün 300 lira nafaka benden esirgedi"

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Mehmet Ezildi'nin, oğlunun nişan töreninin ardından yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Plastik cerrahı olan Mehmet Ezildi, sessizliğini bozarak kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını duyurdu. Bu açıklamalardan sonra Kadir Ezildi, babasının tavrını sert bir dille eleştirdi. Kadir Ezildi, babasının geçmişte kendisine destek vermediğini ve bugün kendisini aramasını istemediğini belirtti. Kadir Ezildi, başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiğini ve kimseye muhtaç olmadığını vurguladı.

Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ezildi'nin uzun bir aradan sonra ortaya çıkarak yaptığı açıklamalara sert bir tepki gösterdi. Mehmet Ezildi, oğlunun nişan töreninin ardından medyaya yaptığı açıklamalarda, sessizliğini bozduğunu ve kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını belirtmişti. Plastik cerrahı olan Mehmet Ezildi, oğluna zarar vermemek adına uzun süre sessiz kaldığını ifade etmişti.