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Kadir Ezildi'den zehir zemberek sözler! Plastik Cerrah babasına "O gün 300 lira nafaka benden esirgedi"

Kadir Ezildi, babası Mehmet Ezildi’nin açıklamaları sonrası sosyal medyada sert bir yanıt verdi. Mehmet Ezildi, oğlunun nişan töreninden sonra medyaya yaptığı açıklamalarda, uzun süre sessiz kaldığı dönemde kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını belirtti. Ancak Kadir Ezildi, bu açıklamaları gereksiz bulduğunu ve babasının adını anmak istemediğini ifade etti. Kadir Ezildi, babasının kendisine destek olmadığını ve zor zamanlarda yanında bulunmadığını vurgulayarak, kendi başarısını ve bağımsızlığını öne çıkardı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 19:12 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 19:12
Kadir Ezildi’den zehir zemberek sözler! Plastik Cerrah babasına O gün 300 lira nafaka benden esirgedi

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Mehmet Ezildi'nin, oğlunun nişan töreninin ardından yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Plastik cerrahı olan Mehmet Ezildi, sessizliğini bozarak kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını duyurdu. Bu açıklamalardan sonra Kadir Ezildi, babasının tavrını sert bir dille eleştirdi. Kadir Ezildi, babasının geçmişte kendisine destek vermediğini ve bugün kendisini aramasını istemediğini belirtti. Kadir Ezildi, başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiğini ve kimseye muhtaç olmadığını vurguladı.

Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ezildi'nin uzun bir aradan sonra ortaya çıkarak yaptığı açıklamalara sert bir tepki gösterdi. Mehmet Ezildi, oğlunun nişan töreninin ardından medyaya yaptığı açıklamalarda, sessizliğini bozduğunu ve kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal yollara başvuracağını belirtmişti. Plastik cerrahı olan Mehmet Ezildi, oğluna zarar vermemek adına uzun süre sessiz kaldığını ifade etmişti.

Bu açıklamalardan sonra Kadir Ezildi geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabında babasının davranışlarını eleştirerek, "Bu gereksizdi ve adını bile anmak istemiyorum," şeklinde konuştu. Kadir Ezildi, babasının kendisi için artık "ölü" olduğunu belirterek, geçmişte yaşadığı zorluklar ve babasının kendisine destek olmamış olmasına dair sert ifadelerde bulundu.

Kadir Ezildi'nin babası Mehmet EzildiKadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi

Ezildi, "O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün Allah'a şükür 500 bin lira harcayabiliyorum, üstelik kendi çalışmalarım sayesinde. Kimseye muhtaç olmadım; zor zamanlarımda yanımda olmayanların şimdi de beni aramasını istemiyorum," sözleriyle babasına karşı duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Mehmet Ezildi'nin sosyal medya paylaşımıMehmet Ezildi'nin sosyal medya paylaşımı

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?

Plastik Cerrahı olan Mehmet ezildi, iki erkek babasıdır. Ezildi, Şişli'de bulunan bir klinikte çalışmaktadır.

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